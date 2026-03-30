V Bosni bo šlo tokrat na nož, prihaja tudi Čeferin

V bosanski Zenici se bosta v torek na štadionu Bilino Polje za mesto na letošnjem nogometnem svetovnem prvenstvu spopadli Bosna in Hercegovina in Italija. Slednji so izpustili zadnji dve svetovni prvenstvi v Katarju in Rusiji, če bi jim spodrsnilo tudi tokrat, bi klop bržčas zapustil Gennaro Gattuso.

Sila pomembne tekme se bo udeležil tudi prvi mož Uefe, Aleksander Čeferin. Ta je Bosno in Hercegovino obiskal že lani, ko se je ob 16. Športnih igrah mladih sestal z vodstvenim kadrom Bosanske nogometne zveze.

Bosanska reprezentanca bo, če bo potrebno, v boju za mundial posegla po katerikoli taktiki, kar je dal jasno vedeti tudi selektor Sergej Barbarez: »Če bomo zadeli prvi, bomo preostanek tekme parkirali avtobus pred našim golom.«

V finalnem kolu kvalifikacij se bodo ob istem času (20.45) odigrale še tri odločilne tekme, kjer bodo – še zadnje – karte za ameriški mundial prejele tri reprezentance. V švedski Solni se bosta pomerili Švedska in Poljska, v Prištini Kosovo in Turčija, v Pragi pa bosta moči merili Češka in Danska.