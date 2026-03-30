V Bosni bo šlo tokrat na nož, prihaja tudi Čeferin

Bosanska reprezentanca bo, če bo potrebno, v boju za mundial posegla po katerikoli taktiki, kar je dal jasno vedeti tudi selektor Sergej Barbarez.
Čeferin je Bosno in Hercegovino obiskal tudi lani, a bo ob tokratnem obisku na kocki precej več. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
L. Š.
30. 3. 2026 | 14:41
30. 3. 2026 | 14:55
V bosanski Zenici se bosta v torek na štadionu Bilino Polje za mesto na letošnjem nogometnem svetovnem prvenstvu spopadli Bosna in Hercegovina in Italija. Slednji so izpustili zadnji dve svetovni prvenstvi v Katarju in Rusiji, če bi jim spodrsnilo tudi tokrat, bi klop bržčas zapustil Gennaro Gattuso

Črna gora za Slovenijo še pomembnejša kot prej

Sila pomembne tekme se bo udeležil tudi prvi mož Uefe, Aleksander Čeferin. Ta je Bosno in Hercegovino obiskal že lani, ko se je ob 16. Športnih igrah mladih sestal z vodstvenim kadrom Bosanske nogometne zveze. 

Bosanska reprezentanca bo, če bo potrebno, v boju za mundial posegla po katerikoli taktiki, kar je dal jasno vedeti tudi selektor Sergej Barbarez: »Če bomo zadeli prvi, bomo preostanek tekme parkirali avtobus pred našim golom.«

V finalnem kolu kvalifikacij se bodo ob istem času (20.45) odigrale še tri odločilne tekme, kjer bodo – še zadnje – karte za ameriški mundial prejele tri reprezentance. V švedski Solni se bosta pomerili Švedska in Poljska, v Prištini Kosovo in Turčija, v Pragi pa bosta moči merili Češka in Danska.

KVALIFIKACIJE ZA SP

TURNIR A, finale

Torek 20.45 (Zenica):
BOSNA IN HERCEGOVINA – ITALIJA

TURNIR B, finale

Torek 20.45 (Solna):
ŠVEDSKA – POLJSKA

TURNIR C, finale

Torek 20.45 (Priština):
KOSOVO – TURČIJA

TURNIR D, finale

Torek 20.45 (Praga):
ČEŠKA – DANSKA

