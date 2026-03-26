Nogomet

V Bratislavi danes kot jeseni v Ljubljani

V ključnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu se Kosovu v slovaški metropoli obeta izjemna podpora rojakov.
V Stožicah so jeseni prevladovali navijači Kosova, tako bo najbrž tudi danes na Slovaškem. FOTO: Blaž Samec/Delo
V Stožicah so jeseni prevladovali navijači Kosova, tako bo najbrž tudi danes na Slovaškem. FOTO: Blaž Samec/Delo
S. U.
26. 3. 2026 | 05:00
Ni še tako oddaljena novembrska tekma Slovenije in Kosova v kvalifikacijah za svetovno prvenstvu v nogometu 2026, ko so imeli gostje v Stožicah izjemno podporo, privržencev kosovskega moštva je bilo med 16.000 gledalci več kot tistih, ki so stiskali pesti za domačo izbrano vrsto.

In prav podobna zgodba se lahko zgodi tudi drevi (20.45) v Bratislavi. Na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij se bosta namreč danes pomerili reprezentanci Slovaške in Kosova, zmagovalec bo nato za neposredni vizum mundiala igral z boljšim iz dvoboja med Turčijo in Romunijo.

Nacionalni štadion v slovaški metropoli je z 22.500 sedeži za današnjo predstavo razprodan, toda kot poročajo na kosovskih spletnih portalih, bo več kot polovica navzočih podpirala gostujočo reprezentanco. »Res ohranjamo izjemno spoštovanje in se zahvaljujemo našim privržencem. Prav neverjetno, koliko navijačev Kosova spremlja reprezentance na tujem. Vedno znova imam občutek, kot da igramo doma,« je v pričakovanju današnje tekme poudaril Franko Foda, selektor Kosova.

Slovaški prireditelji sicer menijo, da tako izrazite prevlade gostov na tribunah ne bo, toda pogled v preteklost razkriva, da je bilo ob zadnjem gostovanju reprezentance Bosne in Hercegovine v Žilini, leta 2013, za gostitelje prav mučno: na tribunah so namreč prevladovali rojaki Edina Džeka in soigralcev.

