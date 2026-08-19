V Bratislavi z jasnim ciljem – poskrbeti, da bo v Celju vroče (21.00)

»Vsak nogometaš sanja, da bo enkrat slišal himno lige prvakov,« je v pogovoru za Sportklub pred tekmo povedal Svit Sešlar. Danes se mu bo želja izpolnila, v zadnjem kvalifikacijskem krogu se bo tekma že začela s slovito himno, Celjane pa še dobrih 180 minut nogometa loči od izpolnitve cilja in sanjskega razpleta.

Ni dvoma, da vloga favoritov pripada Slovanu, kjer igrata tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Bratislavski klub se lahko zanese na zvesto bazo navijačev, v zadnjih sezonah so redni udeleženci evropskih nogometnih tekmovanj, imajo dražje in tudi bolj izkušeno moštvo od celjskega.

A to nogometašev iz vrst slovenskih državnih prvakov ne bo ustavilo. Proti Egnatii in Araratu so pokazali, da znajo igrati na rezultat, v tem poletju je na njihovi strani tudi sreča. Za uspeh proti Slovanu bodo potrebovali boljši učinek napadalcev, tudi gonilne sile ekipe Sešlarja, bolje kot doslej bo morala delovati tudi celjska obramba.

Vitor Campelos si je z uvrstitvijo v zadnji kvalifikacijski predkrog za LP in posledično najmanj uvrstitvijo v evropsko ligo podaljšal bivanje v Celju vsaj za nekaj mesecev. FOTO: Leon Vidic

Zmaga v Bratislavi bi bila sanjska, osnovni cilj pa je aktiven izid, ki bo v polni areni Z'dežele, kjer bo odprta tudi zahodna tribuna, omogočal lov na zgodovinski dosežek in večer, ki bi se vpisal v celjsko nogometno zgodovino.