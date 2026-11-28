Celjani so v slogu velikih bojevnikov brez prask preživeli gostovanje v Budimpešti in madžarskemu velikanu Ferencvárosu kot prvi v evropski ligi ukradli dve točki. Slovenski prvaki so bili značajsko in taktično šampionski, preboj med 24 najboljših je še vedno na dosegu rok, toda za nedeljski veliki derbi 17. kola 1. SNL, morda odločilen za jesenski naslov in tudi za končni, se morajo po le dveh polno prespanih nočeh spremeniti v plenilce. Prva tekma je bila že včeraj v Domžalah, danes bosta v Stožicah (Bravo) in v Fazaneriji, v nedeljo pa še v Grosupljem, kjer bodo gostovali zeleno-beli. Ljubljana: Bravo – Aluminij (sodnik Anže Jerić): Šiškarjem ni treba za vsako ceno premagati Celjanov, pri katerih bodo postavili piko na i jesenskega dela prvenstva konec naslednjega tedna, temveč ...