V bundesligi se po 11 letih obeta zamenjava oblasti

Napoli, Barcelona in Manchester City so si v petih najboljših evropskih ligah že zagotovili naslove državnih prvakov, PSG je na pragu lovorike, povsem odprto pa je še v Nemčiji, kjer bo v soboto ob 15.30 zadnje kolo prve bundeslige.

Borussia Dortmund ima vse v svojih nogah, dve točki prednosti pred branilcem naslova Bayernom (70:68) in bo gostila Mainz. Na spodrsljaj ekipe Edina Terzića bo upal Bayern, ki mu samo zmaga v Kölnu ohranja upanje na 11. zaporedni naslov. Borussia je zadnjega osvojila leta 2012 z Jürgnom Kloppom.

»Ne izumljamo tople vode. Igrišče je enako veliko kot prejšnji teden in žoga je še vedno okrogla. Delali bomo isto kot vedno, moramo ostati mirni in zbrani,« je evforijo gasil v Dortmundu rojeni Terzić, od malih nog navijač Borussie, ki ji točka ne zadostuje, če bo ekipa Thomasa Tuchla zmagala.

Odprto je tudi zadnje mesto v ligi prvakov, kjer bo tudi Leipzig (63). Union Berlin in Freiburg imata po 59 točk. Berlinčani bodo gostili Werder, Freiburg bo gostoval pri Eintrachtu v Frankfurtu. Oba še nikdar nista nastopila v ligi prvakov, v boljšem položaju pa je Union, ki ima boljšo razliko v golih (plus 12; Freiburg plus 8).

Thomas Tuchel še upa na uspešen konec sezone. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Bayer Leverkusen, Wolfsburg in Eintracht se potegujejo za evropsko in konferenčno ligo.

Napeto je tudi pri dnu, kjer je odpisana samo Hertha Berlin. Schalke (31 točk) Stuttgart in Bochum (po 32) in tudi Augsburg (34) se borijo za obstanek. Eden bo šel v drugo ligo, eden pa v dodatne kvalifikacije.