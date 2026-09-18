V Celju bi morali ukazati splošno mobilizacijo

Poraz proti Bayerju iz Leverkusna ta teden Celja ne postavlja na zatožno klop, temveč ga sooča z bolj neprijetnim ogledalom: kaj pravzaprav pomenijo evropske sanje za vsakdan v 1. SNL. Medtem ko je bil stik z igralskim kadrom, vrednim pol milijarde evrov, fantastična izkušnja in hkrati trezen opomnik o razliki v razredih, ostaja ključni preizkus povsem drugje – na nedeljskem gostovanju pri Muri, kjer bo prvič zares vidna »šok terapija« po prihodu Zorana Zeljkovića.

Članek analizira, zakaj mora novi trener v domačem prvenstvu vse podrediti zmagi na naslednji tekmi, kako globoka je točka, s katere se Celje prebija proti vrhu lestvice, ter kako zahtevna bo jesenska serija tekem od Aluminija do Salzburga in Olimpije. In predvsem: ali lahko ena evropska noč predrami ekipo za boj, ki šteje še veliko bolj.