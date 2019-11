FOTO:»V celotnem ciklusu je pokazal mojstrstvo predvsem Josip Iličić«

Slovenija bo odslej bojevitejša

»Vedel sem, kaj me po »Vedel sem, kaj me po Južni Afriki čaka po vrnitvi na slovensko klop. Podobno se je najbrž prepričal tudi Srečko Katanec, to je nekakšna značilnost slovenskega okolja … Poglejte letošnja september in oktober. V 30 dneh smo doživeli vse, od plebiscitarne evforije do popolnega razočaranja. Toda igralci niso bili mesec pozneje nič slabši, strokovni štab pa v tem času ni pozabil voditi nogometne tekme. Slovenija bo naslednje leto bojevitejša in na igrišču vedno na meji rumenega kartona,« dodaja Kek.



Začniva z marcem. Kaj je šlo narobe, da je Slovenija osvojila dve točki, v nekem trenutku pa je imela v žepu vseh šest?



Kakšno opozorilo?

Matjaž Kek želi v naslednjem letu igrati močne prijateljske tekme in se boriti za vrh Uefine lige narodov C. FOTO: Blažž Samec



Junija pa ste bili boljši prav na drugi tekmi.



Kaj je sledilo septembra – čudež ali realnost?



In nato Izrael.

Slovenija mora biti brezhibno organizirana

»Če želi nogometna selekcija tako majhne države, kot je Slovenija, igrati na tako zaželenem tekmovanju, kot sta evropsko ali svetovno prvenstvo, mora sovpasti skoraj vse. Tako je bilo v letih 1999, 2001 in 2009, letos pač ne. Vem, da so bila pričakovanja Slovencev velika, toda, bodimo iskreni, vsaj delno so bila povezana tudi z mojim imenom in priimkom, jaz pa nisem čudodelec. Slovenija je lahko uspešna na slehernem področju, če je brezhibno organizirana in izhaja iz prave taktične discipline. To velja tudi v visoko konkurenčni panogi, kot je nogomet, toda takšnega stanja ni mogoče doseči čez noč,« je prepričan Kek.



September je bil očitno vrhunec tudi za Verbiča in Bezjaka.

Slovenski nogometaši so najbolje tekli ob septembrskih zmagah nad Poljsko in Izraelom. FOTO: Joze Suhadolnik

Vprašanje za deset milijonov evrov se glasi: kdo je nato zaspal in se prepustil evforiji zaradi bližine eura 2020? Zakaj ste odpovedali v Skopju?

Kaj se je zgodilo?



Vrniva se slabih deset let nazaj. Tedaj se niste strinjali z oceno, da slovenska reprezentanca deluje najbolje, ko ji teče voda v grlo oziroma se brani pred medijskimi kritikami in pritiski navijačev. Toda zdaj je bilo podobno pred septembrom in obratno pred oktobrom. Teorija se je potrdila tudi pred tremi leti, ko je četa Srečka Katanca v treh dneh nadigrala Slovaško in Anglijo.

Mariborčan spremlja tudi več posameznikov v slovenskem nogometnem prvenstvu 1. SNL. FOTO: Reuters



V kvalifikacijah so bili statistično najvidnejši Iličić (4 gole in 4 podaje), Šporar (2+3), Črnigoj in Zajc (2+1). Vaš komentar?



Dali ste dobro iztočnico. Izkušeni trenerji namreč pravijo: če želiš napadalca zaščititi, ga pošlješ nad slabega tekmeca, če ga želiš »odrezati«, nad odličnega. Šporar je krenil nad Latvijo, Matavž nad Poljsko …



Kaj je možno spremeniti do naslednje prijateljske tekme v marcu? Kaj do septembrske lige narodov? In kaj do marca 2021, ko bo šlo zares?



Poskušajte na kratko.

Na NZS že imajo nekaj kandidatov za marčevski prijateljski tekmi, Matjaž Kek pa se bo veliko pogovarjal tudi z igralci. FOTO: Leon Vidic



Kako močno boste osvežili igralski kader?



Alternative v 1. SNL?



Nedavno ste večkrat omenili reprezentanco do 21 let, ki bo leta 2021 igrala na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Lahko bolje pojasnite ta izziv?

Selektor slovenske reprezentancebo v naslednjih tednih podrobno analiziral (ne)opravljeno v kvalifikacijah zain rezultat analize predal predsedniku NZS. Mariborčan je pred tem opravil analizo v Delu. Med pogovorom smo dobili vtis, da mu v zahtevnem finišu boja za euro 2020 ni zmanjkalo energije in alternativnih zamisli za izzive, ki ga čakajo v naslednjem letu, ko bodoigrali na evropskem prvenstvu.Kek deluje motivirano, na nek način lahko sogovornik opazi tudi njegovi jezo in željo po dokazovanju, da bo naslednji ciklus boljši.je napovedal boj za prvo mesto v skupini lige narodov, toda dotlej želi igratiz udeleženkami. Sprejema kritike za neizpolnjen cilj v letošnjem ciklu in gleda naprej.smo odigrali solidno tekmo po dveh skupnih treningih in dolgem poletu v Izrael. Protipa sem že dobil opozorilo, da lahko pričakujemo težave. Makedonci so nam bili v Stožicah vsaj enakovredni v igri.Gre za drugo tekmo v istem terminu. Določeni igralci v treh dneh ne morejo igrati dveh tekem zavoljo slabše telesne pripravljenosti, ki pa izvira bodisi iz slabe minutaže nekaterih v klubu bodisi zaradi česa drugega. Na nek način je bilo podobno tudiinni bil slab le rezultat, pač pa tudi naša podoba na igrišču. Avstrijci so bili boljši.? Dati pet golov Latviji ni kar tako, to so ponovili le Avstrijci, in sicer doma. Dobro smo se odzvali po Celovcu, visoko zmago po osmih tekmah suše smo krvavo potrebovali za samozavesten vstop v september. Zavedali smo se, da premoremo kakovost v napadu.Kar zadeva tekmi sin Izraelom , sta bili naši zmagi realni. Smo mar imeli s Poljsko kaj sreče? Gostje si niso pripravili priložnosti, do golov pa nismo prišli naključno. Ne zanima me, ali je bila Poljska dobra ali slaba, mi smo bili na maksimumu, to je ključno.Vsi v Sloveniji so pričakovali zmago, tudi mi. Ta večer je potrdil, da je druga tekma v istem terminu za nas lahko problematična, toda fante je krasila prava volja. Zmagali smo zgolj zaradi tega, ker smo bili pripravljeni garati. Te zmage sem se globoko v sebi bolj veselil kot prejšnje s Poljaki.Proti Poljski smo igrali taktično vrhunsko, zato ne bi izpostavljal posameznikov. Proti Izraelu so bili v odličnem stanju prav vsi. Če bi gledali statistično-analitično, smo v resnici fantastično tekli na obeh tekmah. To je bil dokaz, da moramo biti na vsaki tekmi maksimalni, če hočemo opraviti kaj več.Nismo podlegli medijsko-navijaški evforiji , če mislite na to. Tekma v Skopju je bila prej odraz razmišljanja vseh nas, da bo oktobra ključen sosedski spopad z Avstrijo. Pa čeprav smo bili že pol leta prej v Stožicah opozorjeni, da premore Makedonija dobro ekipo!Saj so Makedonci že z v ligi narodov pokazali, da niso naivni in ne ostajajo zaman v igri za euro 2020. V Skopju resda nismo začeli slabo, do 40. minute smo igrali spodobno, nato pa se nismo odzvali na težave in to nas je na žalost spremljalo do konca ciklusa.Kar zadeva značaj ekipe, bi res lahko gledali tudi na način, ki ste ga obudili … Lahko pa tudi iz zornega kota Poljske in Izraela ter našega odziva na težave med tekmo. Skopju je sledila Avstrija, ki je bila – enostavno – boljša od nas, govorimo o resni kakovosti. In za zmago v takšni tekmi potrebuješ tudi srečo in pomoč od zgoraj. Minismo imeli – prej obratno –, res pa je, da smo naredili premalo proti tako organizirani ekipi, kakršna je Avstrija.S Poljsko smo igrali vrhunsko tekmo, zato ne bi omenjal posameznikov. V celotnem ciklusu pa je pokazal mojstrstvo predvsem, čeprav ni bil vselej na najvišji ravni. Rešitve smo iskali predvsem v zvezni vrsti, ki predstavlja problem v vsaki drugi tekmi. Od neumnostido izostankav junijskem terminu … Najbolj konstanten je bil, ne igra zaman konstantno v Italiji. V seštevku je opazno, da premoremo kakovost v napadu; tako z individualno kvaliteto kot z avtomatizacijo določenih navez. V Varšavi smo zabili prava gola, gola, ki nista bila naključna.… menjava je bila logična.je igral čez dvajset tekem v sezoni, s prvima goloma v reprezentanci in asistencami, ki ste jih navedli, je potrdil svojo kakovost. Tima poznam že iz svojega prvega mandata, vem, kaj je prestal. Vračanje po poškodbah ni enostavno, zdaj so mi bolj razumljivi nekateri njegovi odzivi na treningih. Ne, Varšava mi je le razširila alternative v napadu. Tudi vrnitevse ni zgodila od danes do jutri, ves čas sem ga imel v nekaterih kombinacijah … O vseh sem razmišljal, ko sta se poškodovalain, ob tem Šporar igra v klubu na vsake štiri dni.Živeti od enega do drugega velikega tekmovanja – to ni moje razmišljanje. Razumem pa, da EP in SP pričakujejo javnost, mediji in navijači. Ko sem se vračal nazaj, sem vedel, kaj me čaka. Brez resnega treninga sem šel v tekmo v Haifi, toda zaradi tega ne iščem alibija. Spremembe? Lahko vam odgovorim na kratko, lahko bi za to porabila celo stran v časopisu. Vem pa, da vse moje odločitve niso bile najboljše.Vsako priložnost bom izkoristil za igranje prijateljskih tekem, te pa morajo biti skrbno izbrane in močne, da ti lahko odgovorijo na vprašanja. Naže imamo nekaj kandidatov za marčevski tekmi, tudi z igralci se bom veliko pogovarjal. Marca in junija bomo zanimivi številnim udeleženkam eura 2020, zato pričakujte dobre tekme. Želim rešiti problem dveh tekem v treh dneh, ki izhaja iz ritma v klubih. To imajoin, mi ne. V Varšavi smo spet hitro tekli, ko smo opravili tri, štiri menjave, in je izgledalo bolje. To mi je veliko sporočilo.Naj komentiram primerjavo o tem, da nismo domnevno nič spremenili. Natančno pred enim letom je Slovenija igrala v ligi narodov dve tekmi. V Varšavi sta začela tekmo dva igralca, ki sta začela tudi novembrsko tekmo v Sofiji, in štirje, ki so začeli v Oslu … Pa gre za eno leto! Da bi menjali kar vsevprek, bi bilo popolnoma neresno. Poglejte le učinek premešane Avstrije v Latviji ... Zakaj ni v tekmi z nami nič menjal poljski selektor, čeprav gotovo premore kakovost tudi v ozadju?Jaz gledam samo Slovence, ki igrajo nogomet tako doma kot na tujem. Saj se tudi v 1. SNL igra dober nogomet in premoremo nekatere kakovostne posameznike v klubih in o njih resno razmišljam. Resnično in iskreno. Toda ti igralci hitro odhajajo v tujino: potem po nekaterih merilih spet postanejo legionarji?Razmišljam tudi o prehodu fantov iz mlajših selekcij med člane. To lahko preverimo podobno, kot smo lani z igralci iz 1. SNL, ko smo jih imeli v Španiji in je šlo za koristno akcijo. Nekateri so jo podcenjevali, toda to bi bilo dobro imeti za stalno, seveda v sprejemljivem terminu tudi za vse klube. O prehodu lahko govorimo tudi pri ekipi U-21, ki jo čaka čez dve leti zares velik in odmeven turnir pri nas doma. Kdaj bomo koga poklicali v selekcijo A, koga bomo raje pustili, da redno igra v mladi ekipi? Nujna je promptna in iskrena komunikacija, kar vsaj s selektorjemna srečo tudi imava.