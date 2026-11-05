V čudoviti predstavi je bil slabe volje zaradi prejetega gola

Nogometaši italijanskega Coma so v četrtem kolu lige na gostovanju pri francoskem Lensu zabili devet golov za neverjetno zmago z 9:1, toda trener Cesc Fàbregas po zadnjem sodnikovem žvižgu ni skrival slabe volje zaradi obrambne napake svojih izbrancev.

Como je na stadionu Bollaert-Delelis odigral tekmo za zgodovinske učbenike, saj je kot prvi klub na gostujoči tekmi lige prvakov tekmecu nasul devet golov. Medtem ko so svetovni mediji poročali o zgodovinskem podvigu novinca v ligi prvakov, pa je španski strokovnjak na klopi Coma analiziral predvsem pomanjkljivosti v igri.



Fàbregas je v pogovoru za Sky Sport Italia priznal, da ga je izjemno zmotil Lensov gol v 65. minuti, ko je Como vodil že s 7:0.

»Jezen sem zaradi prejetega gola. Po treh menjavah smo namreč spremenili taktične postavke v obrambi, kar se ne bi smelo zgoditi,« je bil kritičen nekdanji vrhunski zvezni gralec.

Častni gol za ponižano francosko moštvo je dosegel Ruben Aguilar, bočni branilec, ki je s Fàbregasom tri leta igral skupaj pri Monacu.

Grški napadalec pri Comu Anastasios Douvikas je bil strelec treh golov. FOTO: Catherine Steenkeste/Reuters

»Aguilar je zadel z izjemnim strelom. Po tekmi sem mu dejal, da ga v treh skupnih letih v Monacu nisem videl sprožiti takšnega strela,« je razkril Fàbregas. Aguilar je zadel z volejem.



Kljub taktičnim opazkam je nekdanji španski reprezentant izrazil ponos nad predstavo svojih varovancev: »Bil je čudovit večer. Uspevalo je nam domala vse in igralci si zaslužijo čestitke. To je velik mejnik za Como, za naše navijače in za številne mlade nogometaše v ekipi, ki so šele na začetku svojih karier.«

Katalonec je takoj opozoril, da visoka zmaga ne sme uspavati moštva pred nadaljevanjem sezone. »Ostati moramo trdno na tleh, ohraniti ponižnost in nadaljevati trdo delo. Iz takšnih preizkušenj se moramo učiti, nikakor pa si ne smemo domišljati, da smo fenomeni,« je odločno sklenil trener italijanskega prvoligaša.

Fabregasov ponižani kolega na Lensovem trenerskem stolčku Yannick Cahuzac bo trpel še dolgo.

»Kaj sem rekel igralcem? To bo ostalo med nami, v slačilnici. Edina beseda, ki mi v tem trenutku pride na misel, je ponižanje. Nisem še sposoben ponuditi poglobljene analize o tem, kaj natanko je šlo narobe. Poraz nas boli, toda zdaj se bom osredotočil izključno na svojo ekipo in na način, kako fante po tem psihološkem udarcu znova dvigniti,« je povedal poraženi 41-letni trener.