V Domžalah brez zmagovalca

Ljubljana - V uvodni tekmi 6. kola državnega prvenstva so se nogometaši Domžal in Gorice razšli brez zmagovalca. Tekma ob Kamniški Bistrici se je razpletla z neodločenim izidom 1:1 (0:0).



Domžalčane je v 55. minuti v vodstvo popeljal Senijad Ibričić, ki je bil natančen z bele točke. Toda veselje gostiteljev ni trajalo dolgo. Že devet minut pozneje je namreč za izenačenje poskrbel Kehinde Mathias Oyewusi, ki je v igro vstopil le štiri minute pred tem namesto Adisa Hodžića.



Ker do konca tekme ni več padel noben gol, je ostalo pri delitvi točk, s katero so bili zagotovo bolj zadovoljni Goričani, ki ostajajo na predzadnjem mestu. Domžalčani so zdaj četrti, potem ko so na peto mesto potisnili Olimpijo, ki bo v jutrišnjem večnem derbiju gostovala pri Mariboru.