Ob boku Bayerna in Reala tudi Baski in izvrstni Mikel Oyarzabal

Za glavne favorite je skupinski del lige prvakov zgolj ogrevanje za maraton, ki se konča na začetku poletja, za ekipe iz ozadja pa priložnost, da nase opozorijo širšo nogometno javnost. Letos je priložnost izvrstno izkoristil Real Sociedad, ki je po štirih tekmah nepremagan, nazadnje so s 3:1 ugnali Benfico, izstopa pa Bask od glave do peta Mikel Oyarzabal.

Baskovski športni klubi so zelo ponosni na svoje poreklo in Real Sociedad ni nobena izjema. V ekipi Baskom dajejo poseben poudarek, prvi med njimi pa je 26-letni kapetan Mikel Oyarzabal, ki že sedem let nosi dres Reala iz Sociedada. Za ljubitelje nogometa, ki bolj pozorno spremljajo špansko la ligo, ne gre za novo ime, nenazadnje je bil Oyarzabal leta 2021 že na radarju Manchester Cityja, nato pa je sledilo izgubljeno leto zaradi poškodb.

Najprej si je Oyarzabal marca 2022 v na videz nedolžni akciji na treningu strgal križne vezi: »Ko sem naredil korak v levo, sem slišal glasen pok, noga je popusila in takoj sem vedel, da bo hudo. Seveda si kot nogometaš razočaran, a ko sem videl, kako zaskrbljeni so moji kolegi, sem vedel, da ne smem obupovati.« Za cilj si je postavil jesensko vrnitev, ki mu je tudi uspela, a je nato novembra popustila še mišica in Oyarzabal je ostal brez svetovnega prvenstva, kjer bi bil zagotovo del španske izbrane vrste.