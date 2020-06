V državnem prvenstvu danes kar dva derbija

Ljubljana – V 1. slovenski nogometni ligi bodo danes na sporedu tri tekme. V uvodni (z začetkom ob 18. uri) bodo igralci Aluminija gostili člane sežanskega Tabora.Na papirju so favoriti nogometaši iz Kidričevega, ki na lestvici držijo peto mesto, medtem ko so Primorci sedmi. Toda varovanci trenerjase na zadnjih tekmah niso ravno izkazali, zato jim nikakor ni mogoče vnaprej pripisati treh točk za zmago.Zvečer bosta še dve tekmi: ob 20. uri se bo v Velenju začel derbi začelja med Rudarjem in Domžalami, pol ure pozneje bo sodnik zapiskal še začetek ljubljanskega obračuna med Olimpijo in Bravom.