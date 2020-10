V dvoboju Bielse in Guardiole zmagovalec Ancelotti

Ljubljana

Everton zmaguje na kolumbijski pogon. Proti Brightonu je zadel tudi kolumbijski reprezentant Yerry Mina. FOTO: Peter Byrne/Reuters

Kolumbijec oživel sebe in moštvo

je na klubski osvojil že vse, kar je mogoče in je treniral tudi velikane. Po Juventusu, Milanu, Chelseaju, Paris Saint-Germainu, Realu Madridu in Bayernu se je 61-letni Italijan umaknil v Anglijo. Od lanskega decembra je trener Evertona.Medtem ko sta v Leedsu bila svojo bitko karizmatičnain, mentor in učenec, ter vnovič navdušila televizijske navijače z odprtim nogometom, po katerem sta se Leeds in Manchester City razšla brez zmagovalca (1:1), je v Liverpoolu užival in se prelevil v velikega trenerskega zmagovalca vikenda Ancelotti.Na štadionu Goodison Park je padel tudi Brighton. Everton je nanizal vse štiri prvenstvene zmage v novi sezoni in zavzel vrh lestvice. Na njemu se mu lahko danes pridružita še Leicester, ki bo gostil West Ham, in veliki mestni tekmec Liverpool, ki gostuje v Birminghamu pri Aston Villi.»Napadalno smo bili odlični, branili smo so dobro z nizko postavljenim blokom, odigrali smo popolno tekmo,« je bil vesel nove zmage »Carlito«, ki ve, da ga pravi izziv šele čaka.»Zadovoljni smo s štartom sezone, zmagovanjem in kakovostjo. Po prvem premoru smo se vrnili v odličnem vzdušju. Upam, da se bomo tudi po tem,« je usmeril pogled v naslednjo tekmo, ki bo sledila po reprezentančnem premoru. Na sporedu je veliki mesti derbi z Liverpoolom, ki bo odgovoril na vprašanje, če je nekoč eden od velikih v Angliji, Everton, lahko presenečenje v tej sezoni.Ancelotti je poleti naredil najboljšo potezo pri oblikovanju moštva po svojem okusu. Iz Madrida je pripeljal Kolumbijcain mu na igrišču dal vsa pooblastila. Učinek je viden in jasen. Statistično se izraža v številkah v primerjavi z minulo sezono. Rodriguezov prihod je pomenil, da je Everton z enajstega mesta po številu poskusov podaj skočil na četrto, s povprečno 416,45 podaj na 578. Uspešnost podaj je prav tako izboljšal z 11. mesta na 4. – 324,97:499. V minuli sezoni je Everton zmogel 78 odstotkov natančnih podaj, v tej je pri 86 odstotkih, tretji najboljši. Posest žoge v nogah je dvignil z 48,77 odstotkov na 55,33 odstotkov.Rodriguez, najboljši strelec SP leta 2014 v Braziliji, je bil vpleten v vse Evertonove zmage v tej sezoni. Devetindvajsetletni zvezni igralec je dosegel tri gole in prispeval še tri podaje.»Igralci z dodano vrednostjo nimajo težav s tem, na katerem položaju igrajo. Kakovost ima zato, ker nogomet ni tako zapleten. Igrišče je vedno isto, tekmecev je vselej enajst, vrata se ne premikajo. Nogomet je enostaven, ne zapleten,« je Ancelotti slikovito opisal Rodriguezovo igralsko oživitev po šestih mučnih letih pod Realovimi okovi in številnimi posojami.Everton je nazadnje zmagal prve štiri tekme v prvenstvu v sezoni 1969/70. Kdo je bil nato angleški prvak? Everton!– Cheslea : Crystal Palace 4:0 (Chilwell, Zouma, Jorginho 2), Everton : Brighton 4:2 (Calvert-Lewin, Mina, Rodriguez 2; Maupay, Bissouma), Leeds : Manchester City 1:1 (Rodrigo; Sterling), Newcastle : Burnley 3:1 (Saint-Maximin, Wilson 2; Westwood), Leicester – West Ham, Southampton – WBA, Arsenal –Sheffield United, Wolverhampton – Fulham, Manchester United – Tottenham, Aston Villa – Liverpool vsi danes;Ecverton 12, Leicester in lIverpool po 9, Cheslea, Newcastle in Leeds po 7.