V Džedi se iskri: Mbappe je najboljši, Yamal je lahko rezervist

Barcelona in Real Madrid. V Džedi je vse pripravljeno za poslastico v superpokalnem finalu, nedeljski clasico ob 20. uri bo pritegnil pozornost celotnega nogometnega sveta. V vlogi favorita tekmo pričakujejo Katalonci, a trener Hansi Flick ne verjame, da na takšnih tekmah favoriti sploh obstajajo. Sledi nekaj najbolj zanimivih odgovorov z novinarske konference.

Kako se pripravljate na Kyliana Mbappeja?

Koliko clasicov smo igrali, koliko smo jih zmagali? Izgubili smo le enega. Je fantastičen igralec, trenutno najboljši napadalec na svetu, nekaj že bomo prilagodili, a ne gre le za Mbappeja. Gre za Madrid. Moramo biti osredotočeni na svojo igro, igrati naš nogomet.

Ali v takšnih finalih obstajajo favoriti?

Ne, zagotovo ne. To je finale, vedno se igra 90 minut, nekdo bo zmagal. Vsi bomo dali 100 odstotkov kot ekipa. Enajstmetrovke vedno vadimo, tudi tokrat je bilo tako. Ne razmišljamo o maščevanju, poraz na clasicu je bil le ena tekma, potem smo začeli igrati veliko bolje.

Kdo bo začel v konici napada?

Bomo videli, ostal nam je še zadnji trening. Pomembno je, da imamo več različnih možnosti na vsakem položaju.

Kdo bo pri Barceloni začel v konici napada? FOTO: Pablo Morano/Reuters

Kakšno je stanje Lamina Yamala?

Je pripravljen in lahko začne od prve minute, lahko pa je tudi rezervist. To velja za vse.

Razmišljate tudi o Realu, o tem, kaj pomeni tekma za njih?

Njihova forma me ne zanima, kaj se dogaja s Xabijem Alonsom, je njegova stvar. Pozitivno gledam na mojo ekipo, to je edino, kar me zanima.

Clasico bo na sporedu jutri ob 20. uri.