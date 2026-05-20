V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

Čakanje je končano, Arsenal je angleški nogometni prvak. Naslednjih 12 mesecev se bodo navijači topničarjev lahko postavljali s tem dosežkom, evforija po naposled osvojenem naslovu in zmagi v prvenstvu je doživela velike razsežnosti. Za enega od navijačev bi se skorajda končala zelo drago.

Med slavjem je v avtomobilu zagledal branilca Arsenala Gabriela, ki se je skušal prebiti med množico. Na vsak način je Brazilcu želel podariti uro kot darilo za osvojeni naslov, nogometaš pa je darilo vljudno zavrnil. Izkazalo se je, da bi navijača naslednji dan najbrž močno bolela glava, če bi uro Gabriel sprejel.

Šlo je namreč za Rolexov model ure, ki v prosti prodaji stane kar 24.000 evrov. Ob astronomskih plačah za nogometaše darilo ne bi bilo nič posebnega, za »navadnega« smrtnika pa hudo drag trenutek ekstaze, o katerem bi razmišljal še dolgo. Na njegovo srečo si bo darilo za največji dosežek kariere v prihodnjih dneh Gabriel kupil kar sam.