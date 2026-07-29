V Evropi se krepi odpor proti načrtom Infantina, Uefa razmišlja o bojkotu

Države članice Evropske nogometne zveze (Uefa) razmišljajo o bojkotu svetovnega prvenstva v nogometu, če bo predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino vztrajal pri predlogu prodaje pomembnega deleža nove hčerinske družbe krovne organizacije, v kateri bodo združene komercialne pravice tekmovanj Fife, je poročal britanski Sky News. Članice Uefe bodo o opoziciji načrtom razpravljale na virtualni izredni seji, ki bo potekala še pred koncem tedna, je še zapisal medij.

Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina se je na Fifino namero ostro odzvala. Pri evropski krovni zvezi so zapisali, da je Fifa prestopila mejo, ki je »vodilne nogometne institucije nikoli ne bi smele prestopiti«. »Duša in upravljanje nogometa nista premoženje za trgovanje – še posebej ob popolni netransparentnosti glede tega, kdo bi imel od tega finančno korist. Nihče med nami ni lastnik nogometa. Fifa ga nima pravice prodati,« so še zapisali.

V novi družbi Fifa Forward Enterprise (FFE) bi lahko zasebni vlagatelji kupili približno 20-odstotni delež. Fifa je tudi potrdila, da pri projektu finančno svetuje podjetje JP Morgan, predlagano skupino vlagateljev pa bi vodila družba Thrive Capital, katere izvršni direktor je Josh Kushner, brat zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jareda Kushnerja.

Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina se je na namero Giannija Infantina ostro odzvala. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

V družbi FFE, ocenjeni na 17,56 milijarde evrov, bi Fifa združila komercialne pravice, sponzorstva, vstopnice, licence in izvedbo turnirjev. Fifa si želi z zunanjimi investitorji zbrati skoraj 3,7 milijarde evrov, v okviru programa FFE pa bi Fifa vzpostavila tudi mehanizem FIFA Fast Forward Programme. Ta bi državam članicam omogočil dostop do enkratnih sredstev v višini 17,54 milijona evrov, sodelovanje pa bi bilo prostovoljno. Pred vzpostavitvijo projekta ga mora odobriti še večina držav članic in svet Fife.