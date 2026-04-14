V evropskem boju delnice Kopra znova kotirajo visoko

Nogometaši Kopra so v 30. krogu Prve lige Telemach dobili pomemben dvoboj v boju za evropska mesta. Na Bonifiki so premagali Maribor s 3:1 in se utrdili na drugem mestu lestvice. Za domače so zadeli Josip Iličić, Leo Rimac in Bassirou N’Diaye, končni izid pa je z avtogolom postavil Metod Jurhar.

Maribor je bil v uvodu nevarnejši. Najprej je v 16. minuti vratnico zadel Tio Cipot, kmalu zatem je okvir vrat stresel še Bradley M’Bondo. Toda povedel je Koper. V 27. minuti je po prekršku nad Iličićem najstrožjo kazen izvedel prav izkušeni nekdanji reprezentant in žogo poslal v malo mrežico za 1:0. Štajerci so nato sicer zadeli prek Cipota, a gol zaradi prekrška v začetku akcije ni obveljal.

Prelomni trenutek je prišel v 50. minuti, ko je M’Bondo po prekršku nad Markom Pabaijem dobil še drugi rumeni karton. Z igralcem več je Koper postopoma zlomil tekmeca. V 61. minuti je po podaji N’Diayeja zadel Rimac, v 87. minuti pa je po strelu Andraža Ruedla in odbiti žogi mrežo zatresel še N’Diaye za 3:0.

Maribor je v sodnikovem dodatku le omilil poraz, ko je po podaji z desne strani Jurhar nespretno posredoval in žogo spravil v lastno mrežo. Koper ima zdaj na drugem mestu pet točk prednosti pred Mariborom, ki pa je odigral tekmo manj. V naslednjem krogu bodo Koprčani gostovali pri Radomljah, Maribor pa bo doma igral s Primorjem.

Koper - Maribor 3:1 (1:0)

1:0 Iličić (27./11 m), 2:0 Rimac (61.), 3:0 N'Diaye (87.), 3:1 Jurhar (90./avtogol).

Koper: Jurhar, Damjanović, Mittendorfer, Mijailović, Pabai, Longonda (od 81. Negouai), Tomek, N'Diaye, Matondo (od 70. Ruedl), Iličić (od 70. Irabor), Rimac (od 65. Zalaznik).

Maribor: Jug, M'Bondo, Krajnc, Rekik, Ojo, Viher, J. Repas (od 73. Soudani), Cipot (od 73. Ž. Repas), Tshipamba (od 55. Reghba), Pejičić (od 62. Tetteh), Vizinger.