V evropskem derbiju odmevala nizozemska »petarda«

Nizozemski nogometaši so v današnjem (evropskem) derbiju na 23. svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Kanada, Mehika in ZDA, slavili visoko zmago. V zanimivem dvoboju v Houstonu so kar s 5:1 (2:0) odpravili Švede.

Zmaga »tulipanov« je bila zaslužena, toda na igrišču niso bili toliko boljši, kot kaže izid. Zagotovo bi si Skandinavci zaslužili še kakšen gol, vendar pa številnih priložnosti niso izkoristili.

Švedsko mrežo je že v peti minuti načel Brian Brobbey, ki je že dvanajst minut pozneje povišal na 2:0. V drugem polčasu je še dvakrat v polno zadel Cody Gakpo (v 47. in 54. minuti) in popeljal Nizozemsko že v vodstvo s 4:0.

Dva gola je zabil tudi Cody Gakpo. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Nekaj upanja je modro-rumenim vlil Anthony Elanga, ki je v 59. minuti znižal na 1:4. Ko se je že zdelo, da se bodo še bolj približali tekmecem, pa so doživeli novo hladno prho oziroma petardo. V 89. minuti je namreč za peti gol »oranžnih« poskrbel Crysencio Summerville. Za najboljšega igralca tekme so razglasili Gakpoja.

Anthony Elanga je zabil častni gol za Švedsko. FOTO: Paul Ellis/AFP

S takšnim rezultatom, s kakršnim so tokrat izgubili, so sicer Švedi v svoji prvi tekmi na tem mundialu premagali Tunizijce. Nizozemci, ki so za uvod proti Japoncem iztržili zgolj neodločen izid (2:2), so se s tem uspehom zavihteli na vrh skupine F.