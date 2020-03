V evropskem nogometu so se ustavila tudi ugibanja o prestopih

Pariz



Ogromen izpad prihodkov

Prestop Paula Pogbaja zdaj ni v središču dogajanja. FOTO: AFP

Nižanje plač

Erling Braut Håland je bil v zadnjem času vroča nogometna roba. FOTO: Reuters



Igra superagentov

Prodaja po nižji ceni

- Z ustavitvijo nogometnih tekmovanj je Evropi v času, ko se celina bori za zajezitev pandemije novega koronavirusa, usahnilo tudi dnevno ugibanje o različnih prestopih v največje klube. Trenutno nikogar ne zanima, kje bosta v prihodnje igralaali, piše francoska tiskovna agencija AFP.Vse skupaj kaže na zamrznitev nogometnega trga, ki se bo za deležnike - klube, igralce in agente - merilo v milijardah evrov izgubljenih prihodkov. Ker se niti ne ve, kdaj se bo prihodnja sezona sploh lahko začela, je težko oceniti finančni udarec za klube in za prestopni trg.Finančni izpad bo v vsakem primeru velik. AFP pri tem navaja raziskavo revizijske hiše KPMG, ki ocenjuje, da bi samo v petih največjih ligah v Evropi izpad prihodkov za klube ob popolni odpovedi tekoče sezone znašal skoraj štiri milijarde evrov.To bo imelo nadaljnje učinke za druge, manjše lige in njihove klube, ki bi bili zaradi izpada že tako ali tako na udaru, precejšen delež prihodkov pa zaslužijo s prodajo igralcev v večje klube.Kot primer tega AFP navaja prodajoiz Monaca v Paris Saint-Germain za 180 milijonov evrov pred tremi leti. Ta denar je Monaco nato porabil za številne okrepitve, kar zagotavlja "delitev bogastva". A klubi kot je Monaco zdaj pričakujejo, da bodo cene na trgu padle.Še večja težava bi lahko bili igralci, ki sem ji pogodbe ob koncu sezone iztečejo. Eden od razlog za zavezanost Evropske nogometne zveze (Uefa) k zaključku sezone do 30. junija je med drugim tudi dejstvo, da je večina igralskih pogodb naravnanih na to obdobje, piše AFP.Če bi se sezone nadaljevale po koncu junija, bi igralci v zadnjem letu pogodb s klubi, kot sopri Manchester City,pri Chelseaju inpri PSG, lahko iz klubov odšli še pred koncem sezone.Zaradi nejasnosti o ravnanju v takšnih primerih in številnih drugih neznank je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ta teden ustanovila delovno skupino, ki bo pregledala in po potrebi prilagodila prestopna pravila z namenom "zaščiti tako igralce kot tudi klube", še piše AFP.Klubi pa že sprejemajo ukrepe, da bi se izognili finančnem propadu. Več francoskih klubov, med njimi Lyon, je svoje igralce dal na skrajšan delovni čas. Švicarski klub Sion pa je celo odpovedal pogodbe devetim igralcem, ki niso pristali na takšen ukrep. Škotski prvoligaš Hearts je svojim igralcem in drugim osebjem predlagal 50-odstotno znižanje plač.Slabo se godi tudi mladim igralcem brez pogodb. AFP navaja besede francoskega agenta, ki pravi, da so mnogo igralci, ki trenutno nimajo pogodb, v težkem položaju.Vpliv krize bi na koncu lahko čutili številni nogometaši, a AFP ob tem dodaja, da te bržkone, vsaj finančno, ne bodo čutili največji zvezdniki in njihovi agentje. Superagentje bodo še naprej igrali svojo igro.Med njimi nizozemski agent, ki zastopa Pogbaja in. Ta je še ta teden v pogovoru za španski športni časopis Marca dejal, da si želi, da bi v prihodnosti prodal zelo velikega igralca Real Madridu in da upa, da bo to še to poletje.Dinamika na trgu pa se bo po poročanju AFP drugod spremenila. Neimenovani agent je tako za agencijo ocenil, da bodo klubi s finančnimi težavami pripravljeni prodajati igralce po nižjih cenah.Vsaj trenutna realnost pa je, da je na prvem mestu zdravje. Zato se na nogometnih zelenicah in tudi izven njih zaradi globalne pandemije trenutno dogaja bolj malo."Naša primarna skrb trenutno je, da so naše stranke na varnem," je dejal agent, ki med drugim zastopa. "Vsi se ukvarjamo z enako težavo, z negotovostjo in s tem povezanimi stvarmi. Ne razmišljamo o poletju ali prestopih, ker ne vemo, kako dolgo bo vse to trajalo."