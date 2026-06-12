V Fazanerijo se je vrnil stari znanec

Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je pred kratkim razšel s trenerjem Darjanom Slavicem, nasledil ga je Mitja Mörec.

Mörec se po več kot desetletju vrača nazaj v Fazanerijo, s seboj pa prinaša izjemno bogate izkušnje iz preteklosti, ko je pri Muri že deloval v različnih vlogah, so zapisali Sobočani.

Mörec je bil najprej član mlajših selekcij Mure in na članski ravni zanjo igral v dveh obdobjih svoje kariere, in sicer od leta 2000 do 2002 in v sezoni 2012/13. Ob prihodu zdajšnjega predsednika Roberta Kuzmiča je leta 2015 opravljal funkcijo športnega direktorja.

Po koncu nogometne kariere, v kateri se je preizkusil tudi v Avstriji, Bolgariji, Izraelu, Grčiji, Kazahstanu, Azerbajdžanu, Vietnamu, na Danskem in Nizozemskem in med letoma 2007 in 2009 vpisal tudi 14 nastopov za člansko reprezentanco Slovenije, ga je pot vodila v trenerske vode.

Največji pečat je med letoma 2021 in 2025 pustil v avstrijskem drugoligašu Floridsdorfer, kjer je postal trener z najdaljšim stažem in rekorder po številu tekem, pod njegovim vodstvom pa se je ekipa približala tudi uvrstitvi med avstrijsko nogometno elito. Od tam se je preselil v prvoligaša Blau-Weiss Linz.

»Mura mi pomeni veliko, zato je odločitev o vrnitvi nosila tudi posebno čustveno noto. Zavedam se odgovornosti, ki jo prinaša delo v tem klubu, hkrati pa verjamem v potencial ekipe in celotnega projekta. Prepričan sem, da lahko skupaj z igralci, strokovnim štabom, vodstvom kluba, zaposlenimi in navijači ustvarimo zgodbo, na katero bomo vsi ponosni,« je povedal Mörec.

Mura je pred tem turškemu prvoligaši Kasimpasi prodala mladega napadalca Kenana Kurtovića, ki pa bo v naslednji sezoni kot posojen še naprej igral v Murski Soboti.