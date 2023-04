V finalu možen večni derbi med Olimpijo in Mariborom

Po današnjem žrebu v prostorih Nogometne zveze Slovenije sta znana polfinalna para slovenskega nogometnega pokala. V polfinalu Pokala Pivovarne Union 26. aprila se bo ljubljanska Olimpija pomerila z Aluminijem, Maribor pa čaka obračun z Kety Emmi & Impol Bistrico.

Ljubljančani so v četrtfinalnem obračunu po strelih z bele pike premagali Celje in si zagotovili mesto v polfinalu. Aluminij je doma v Kidričevem ugnal Koper z 1:0 in tako aktualnim pokalnim prvakom zaprl vrata do ubranitve naslova.

Bistričani se veselijo krstnega preboja v polfinale Pokala Pivovarna Union, ko so v drugoligaškem derbiju premagali Rogaško. Nogometaši Maribora, ki lovijo deseto pokalno lovoriko, pa so v Ljudskem vrtu premagali ajdovsko eMundio Primorje.

Veliki finale bo v tej sezoni gostilo Celje, tekma za pokalno lovoriko na osrednjem celjskem stadionu bo 6. maja. Pokalni zmagovalec bo znan približno 14 dni pred koncem prvenstvenih bojev v Prvi ligi Telemach.