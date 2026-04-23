V finalu pokala tudi Aluminij

V finalu slovenskega pokala se bodo za lovoriko pomerili nogometaši grosupeljskega moštva Brinje in Aluminija, ki so danes v gosteh z 1:0 (0:0) premagali igralce Brava. Zmagoviti gol za Kidričane je v 72. minuti dosegel Gambijec Bamba Susso.

Aluminij in Bravo sta se minulo nedeljo v Kidričevem srečali v prvenstvu, v katerem so bili z 1:0 boljši Ljubljančani. Bravo, ki je tekmo pričakal v boljši formi, je dobil tudi februarski domači obračun (2:1). V jesenskem delu sezone sta obe ekipi vpisali zmago na gostovanju.

Potem ko so včeraj Grosupeljčani pripravili novo presenečenje v pokalu in se prvič prebili v finale tega tekmovanja, se je drugoligaški zasedbi v zaključnem dvoboju pridružil še Aluminij. Ta je v prvoligaškem obračunu v Stožicahi, ki je ponudil bolj malo priložnosti, izločil Bravo.

Ljubljančani so bili tudi danes uvodoma več pri žogi, a so Kidričani to razmerje kmalu izenačili. Toda prav veliko resnih priložnosti si ekipi, še posebej v prvem polčasu, nista pripravili. Nekaj več dogajanja je bilo pred vrati Aluminija, toda moštvi sta čakali ena na drugo in več stavili na obrambo.

Edino omembe vredno priložnost je imel v prvem delu Bravo, ko je v 11. minuti po dolgi podaji iz obrambe Jakoslav Stanković sam pritekel pred gostujočega vratarja Matjaža Rozmana. Po dobrem sprejemu je slabše zaključil akcijo in žogo poslal mimo vrat.

V 55. minuti so imeli gostitelji drugo lepo priložnost, ko je Venuste Baboula poskušal z desne strani, a je bil Rozman dobro postavljen. Nekaj trenutkov zatem je bil znova na pravem mestu, ko je po predložku z glavo zaključil Martin Pečar.

V 72. minuti je Aluminij le dočakal prvo priložnost in iz te tudi zadel. Po uigrani kombinaciji s prostega strela je po predložku z desne strani najvišje skočil Bamba Susso in premagal Uroša Likarja za vodstvo. To je bil sicer edini strel Aluminija v okvir domačih vrat.

Šest minut pozneje je imel Aluminij priložnost še za povišanje vodstva, ko je v nasprotni napad stekel Behar Feta, dolgo je preigraval, na koncu pa mu je zmanjkal pravi zaključek, saj je žogo poslal mimo vratnice Likarja. Do konca tekme je Rozman še dvakrat posredoval ob strelu Sandija Nuhanovića z razdalje v 80. in poskusu Fallouja Fayeja v 86. minuti.

Aluminij bo tretjič igral v finalu slovenskega pokala, Bravo pa ostaja pri enem nastopu v zaključnem dvoboju. Nobena od ekip še ni osvojila lovorike.