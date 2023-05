V Firencah hladna prha v sodnikovem dodatku

Nogometaši West Hama in Basla so si na prvih polfinalnih tekmah konferenčne lige priigrali rahlo prednost. Londončani so doma z 2:1 premagali Alkmaar, Basel pa v gosteh z enakim izidom Fiorentino. Povratni tekmi bost prihodnji četrtek.

Vsi štirje udeleženci polfinala tega tekmovanja imajo za sabo bolj ali manj sezono slabšo od pričakovanj v domačih ligah, a so ostali v igro za evropski naslov.

V Firencah je Fiorentina, do te tekme z 32 goli najboljša napadalna ekipa tekmovanja, povedla v 25. minuti, ko je z glavo zadel Arthur Cabral. Ta je zdaj s sedmimi zadetki prvi strelec tekmovanja, sledi mu soigralec Luka Jović s šestimi.

Firenčani so v sezoni 1960/61 dobili pokal pokalnih zmagovalcev, od sezone 2000/01 in zmagi v italijanskem pokalu pa niso osvojili večje lovorike. Tudi tokratna se jim oddaljuje, saj je Andy Diouf za Švicarje izenačil v 71. minuti, za popoln preobrat pa je v 93. minuti poskrbel Zeki Amdouni.

Nogometaši West Hama so na domači tekmi zaostanek spremenili v tesno zmago. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Londončani so v boj z Alkmaarjem vstopili kot favoriti in s ciljem osvojiti prvo veliko trofejo po pokalu FA v sezoni 1979/80. Toda v prvem polčasu je nizozemska zasedba, ki ni nastopila v polfinalu evropskih pokalov vse od sezone 2004/05, ko je izgubila proti Sportingu v takratnem pokalu Uefa, povedla, potem ko je Tijani Reijnders zadel v 41. minuti.

West Ham je v 66. minuti prišel do enajstmetrovke, to je uspešno izvedel Mohamed Said Benrahma. Le malce pozneje je domača zasedba tudi povedla, v 76. minuti se je namreč med strelce vpisal Michail Antonio, ko je zadel iz bližine. To pa je bil tudi končni izid.