V Firencah od pekla do raja

Nogometaši Fiorentine so hodili po robu in se po razburljivem dvoboju ter domačemu porazu proti Lech Poznanju uvrstili v polfinale konferenčne lige. Med štiri najboljše so se po izvajanju enajstmetrovk uvrstili tudi nogometaši AZ Alkmaarja. West Ham je bil boljši od Genta s 4:1, Basel pa po podaljšku z 2:1 od Nice.

Fiorentina si je v prvem dvoboju v Poznanju priigrala lepo prednost 4:1 in si je obetala rutinsko tekmo. Toda poljski tekmeci so uprizorili izjemno učinkovito predstavo in in so v 69. minuti ujeli podaljšek (3.0, (Afonso Souso, Kristoffer Velde, Artur Sobiech). Dobrih deset minut pred koncem je za vijolično zasedbo le zadel Riccardo Sottil, vse dvome o napredovanju v polfinale pa je v 92. minuti razblinil Gaetano Castrovilli.

Napeto je bilo tudi v Alkmaarju in Nici. AZ je izločil Anderlecht po strelih z bele točke. Nizozemci so že po 13. minutah ujeli zaostanek iz Bruslja z 0:2 po golih Vangelisa Pavlidisa, potem pa niso več zadeli. Basel si je na Azurni obali v podaljšku priigral polfinale.

Preko Genta se je v polfinale prebil angleški West Ham, ki je slavil brez večjih težav. Belgijci so sicer povedli po zaslugi Huga Cuypersa, a je Michail Antonio izenačil še pred koncem prvega dela. V drugem so bili za West Ham natančni še Lucas Paqueta z enajstmetrovke, Declan Rice in še drugič Antonio.

Nice je v Švici proti v Baslu iztržila 2:2, domači dvoboj pa je začela z golom v deveti minuti Gaetana Labordeja. Štiri minute pred koncem rednega dela je za podaljšek izenačil Jean-Kevin Augustin. V njem je Baslovo napredovanje priigral Kasim Adams v 98. minuti.

Izidi

Fiorentina – Lech Poznanj 2:3, naprej Fiorentina s 6:4

AZ Alkmar – Anderlecht, Naprej AZ s 3:2

Nice – Basel 2:2, naprej Basel s 4:3

Westa Ham – Gent 4:1, naprej West Ham s 5:2