V Franciji je naslednik Kylliana Mbappeja že znan

Fant, ki so ga pogrešali na seznamu kandidatov za dobitnika zlate žoge, domuje na Parku princev. Nogometni navijači Paris Saint-Germaina ne pogrešajo Kylliana Mbappeja. Šele enaindvajsetletni Désiré Doué je že stopil v njegove velike čevlje in pod taktirko trenerja Luisa Enriqueja postaja udarni mož pariškega napada. Razvoj mladega krilnega napadalca, ki navdušuje v dresu francoske reprezentance, v ligi prvakov pa je z goli in asistencami potopil tako Manchester City kot Barcelono, v domovini žanje domala plebiscitarno odobravanje.

»Pred meseci je naredil ključen preskok v karieri. Govorimo o dvakratnem evropskem prvaku, ki je imel obakrat pomembno vlogo. Uči se izjemno hitro, Luis Enrique pa v njegovo igro vnaša ogromno pozitivnih elementov. Doué upravičuje svoje ime, saj gre za neverjeten talent. Na igrišču zmore vse: je hiter, fizično močan, tehnično prefinjen ter sposoben tako kreirati kot zaključevati akcije,« je v oddaji Rothen s'enflamme na postaji RMC izpostavil nekdanji nogometaš pariškega kluba Jérôme Rothen.

Luis Enrique je po odhodu Kylliana Mbappeja »v ogenj« takoj vrgel takrat še najstnika Désiréja Douéja. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

JPP: Doué je eden najboljših v Evropi ta trenutek

Rothen je ob tem izrazil začudenje nad izborom za prestižne individualne nagrade: »To, da tega fanta ni med tridesetimi kandidati za zlato žogo, je čista anomalija. Še bolj pa navdušuje dejstvo, kako zrelo je predelal to razočaranje in na igrišču ponudil še višjo raven nogometa. V tem trenutku je prav on vodja PSG.«

Podobnega mnenja je tudi Jean-Pierre Papin, nekdanji legendarni napadalec Marseilla in dobitnik zlate žoge leta 1991. »Doué je preprosto eden najboljših nogometašev v Evropi ta trenutek. Njegov razvoj se bo nadaljeval, a že to, kar kaže danes, je naravnost osupljivo. In to je šele začetek,« napoveduje Papin.

Vodstvo pariškega svetnika je avgusta 2024 Rennesu za mladega Francoza odštelo 50 milijonov evrov odškodnine, investicija pa se bogato obrestuje. V letošnji sezoni je Doué v dvanajstih nastopih za pariški klub zbral že štiri gole in štiri asistence. Tudi trener Luis Enrique ne skriva navdušenja in pritrjuje kritikom francoske stroke: »Če bi imeli besedo pri glasovanju, bi Douéja brez oklevanja uvrstili med najboljših trideset na svetu.«