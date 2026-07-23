V glavnem mestu je evropski branik Bravo

Razmerja nogometnih sil v glavnem mestu so že lep čas slikovita in sporočilna, nogometni vladar je Bravo, Olimpija pa opotekajoči velikan, ki bo v svojih Stožicah nocoj (20.45) lahko z zavistjo spremljala mestnega tekmeca v evropski tekmi. Šiškarji bodo v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo gostili Škendijo iz Tetova. Slovenski večer v kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta dopolnila še Aluminij in Koper. Kidričani bodo v Ljudskem vrtu gostili (20.00) albansko Tirano, Koprčani bodo gostovali (20.45) na Ferskih otokih pri Runaviku. Slovenski podprvaki so že pri potovanju naleteli na težave in s tržaškega letališča odpotovali z večurno zamudo.