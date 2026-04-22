V Grosupljem velika veselica, Brinje je v finalu pokala

Nogometaši Brinja Grosuplja so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. V polfinalu v Radomljah so z 1:0 premagali Kalcer Radomlje, odločilni gol pa je v 87. minuti dosegel Nikola Jovićević. Finale bo 13. maja v Celju, tekmec Brinja pa bo boljši iz dvoboja med Bravom in Aluminijem.

V Radomljah dolgo ni kazalo na takšen razplet. Tekma je bila večinoma previdna, priložnosti je bilo malo, Radomljani pa so v prvem polčasu ostali tudi brez zadetka Vanje Pelka, ki ni obveljal zaradi prekrška. Tudi po odmoru so bili domači nevarnejši, vendar svojih priložnosti niso izkoristili.

Ko je že kazalo na podaljšek, so Grosupeljčani udarili v končnici. Po podaji Marcela Keneta je Jovićević z glavo poskrbel za veliki podvig drugoligaša in preboj v finale. Radomlje so v sodnikovem dodatku po drugem rumenem kartonu Enejа Klampferja ostale še z igralcem manj, Brinje pa je po izločitvi Maribora in Olimpije pripravilo novo veliko pokalno presenečenje.

Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje 0:1 (0:0)

Športni park Radomlje, sodniki: Antič (od 77. Tozan), Kasapović, Pospeh.

Strelec: 0:1 Jovićević (87.).

Kalcer Radomlje: Pridgar, Mamić, Žaler, Klampfer, Marinič, Gnjatić, Žaper, Pogačar, Jojić, Ikenna (od 75. Martinčič), Pelko (od 59. Mežnar).

Brinje Grosuplje: J. Zrnec, Matko, Pušnik, Klašnja, Benkič, Kene, Skrbin (od 75. Rorič), Levanić, Hojč (od 59. N. Zrnec), Kovač (od 59. Domjan), Jovićević (od 88. Ikač)