V Houstonu alarm, Ronaldo je ostal brez odgovora

Presenečenja na uvodu v svetovno prvenstvo se nadaljujejo. Odigrana je približno petina vseh tekem, že doslej pa je bilo jasno, da je kakovosti tudi na letošnjem razširjenem mundialu dovolj. To so v Houstonu spoznali še nogometaši Portugalske, ki so le remizirali z Demokratično republiko Kongo ob njihovem debiju na SP.

Portugalci sodijo v krog favoritov za najvišja mesta, morda tudi za naslov prvaka, zato so bili pred tekmo veliki favoriti. Joao Neves jih je že v šesti minuti z glavo povedel v vodstvo, nato pa moštvo Roberta Martineza ni stisnilo obroča okrog obrambe Konga, ki je bila večkrat na veliki preizkušnji.

Odmor za osvežitev je znova premešal razmerje moči na igrišču in afriška reprezentanca je dobila zagon. Boljšo igro je tik pred polčasom kronal Yoanne Wissa, napadalec Newcastla je dosegel prvi gol za Kongo na svetovnih prvenstvih.

FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Po odmoru je sledil nalet Portugalcev, ki pa ni bil uspešen. Po noči, v kateri je nogometni svet občudoval hat-trick Lionela Messija je nekaj podobnega želel uprizoriti tudi Ronaldo, a ni bil uspešen. Zapravil je nekaj priložnosti po predložkih soigralcev, ki so bili tokrat bolj razpoloženi za igro, Ronaldo pa preveč statičen, premalo aktiven v igri in tudi premalo nevaren.

Kongo je zdržal do konca in reprezentanci sta se razšli z neodločenim izidom. Portugalski navijači na tribunah štadiona v Houstonu so bili razočarani, vtis bodo poskušali popraviti proti Kolumbiji in Uzbekistanu.

Portugalska - DR Kongo 1:1 (1:1)

Neves 6; Wissa 45+5.