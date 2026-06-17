  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

V Houstonu alarm, Ronaldo je ostal brez odgovora

V dnevu, ko nogometni svet občuduje njegovega največjega rivala, Cristiano Ronaldo ni uspel pomagati Portugalski do zmage.
Cristiano Ronaldo je znova razočaral. Foto Pedro Nunes/Reuters
Galerija
Cristiano Ronaldo je znova razočaral. Foto Pedro Nunes/Reuters
Nejc Grilc
17. 6. 2026 | 21:04
17. 6. 2026 | 21:14
2:10
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Presenečenja na uvodu v svetovno prvenstvo se nadaljujejo. Odigrana je približno petina vseh tekem, že doslej pa je bilo jasno, da je kakovosti tudi na letošnjem razširjenem mundialu dovolj. To so v Houstonu spoznali še nogometaši Portugalske, ki so le remizirali z Demokratično republiko Kongo ob njihovem debiju na SP.

image_alt
Spletni fenomen svetovnega prvenstva prehitel tudi Luko Dončića

Portugalci sodijo v krog favoritov za najvišja mesta, morda tudi za naslov prvaka, zato so bili pred tekmo veliki favoriti. Joao Neves jih je že v šesti minuti z glavo povedel v vodstvo, nato pa moštvo Roberta Martineza ni stisnilo obroča okrog obrambe Konga, ki je bila večkrat na veliki preizkušnji.

Odmor za osvežitev je znova premešal razmerje moči na igrišču in afriška reprezentanca je dobila zagon. Boljšo igro je tik pred polčasom kronal Yoanne Wissa, napadalec Newcastla je dosegel prvi gol za Kongo na svetovnih prvenstvih.

FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Po odmoru je sledil nalet Portugalcev, ki pa ni bil uspešen. Po noči, v kateri je nogometni svet občudoval hat-trick Lionela Messija je nekaj podobnega želel uprizoriti tudi Ronaldo, a ni bil uspešen. Zapravil je nekaj priložnosti po predložkih soigralcev, ki so bili tokrat bolj razpoloženi za igro, Ronaldo pa preveč statičen, premalo aktiven v igri in tudi premalo nevaren.

Kongo je zdržal do konca in reprezentanci sta se razšli z neodločenim izidom. Portugalski navijači na tribunah štadiona v Houstonu so bili razočarani, vtis bodo poskušali popraviti proti Kolumbiji in Uzbekistanu.

Portugalska - DR Kongo 1:1 (1:1)
Neves 6; Wissa 45+5.

Sorodni članki

Magazin  |  Zanimivosti
OFSAJD

Ofsajd vol.1: Vsi gledamo isto tekmo. Vsak vidi nekaj drugega.

Kaj imajo skupnega Maradona, očetov stari televizor, komad Seven Nation Army, predrag dres in človek, ki ofsajda še vedno ne zna pojasniti? Mundial.
Petra Kovič 17. 6. 2026 | 17:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Maribor

Velika novica za Mariborčane, vrača se snovalec največjih uspehov

Kot poroča Sportklub, je Zlatko Zahović tik pred vrnitvijo v Ljudski vrt.
17. 6. 2026 | 16:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Spletni fenomen svetovnega prvenstva prehitel tudi Luko Dončića

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha je bil v nogometnem svetu še nekaj dni nazaj neznanka, zdaj je postal prava spletna senzacija.
17. 6. 2026 | 16:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za LP

Celjani dobili tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakov

Slovenskim nogometnim šampionom je žreb za začetek namenil premagljive nasprotnike.
17. 6. 2026 | 12:33
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

OECD predlaga ukinitev obvezne božičnice

Brez ukrepov nam ne bo šlo več tako dobro. Priporočila OECD večinoma v drugo smer kot zaveze koalicijske pogodbe
Barbara Hočevar 16. 6. 2026 | 18:20
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
TOP 300

TOP 300: katera so največja podjetja in kako uspešna so?

Ustvarjena dodana vrednost Krke blizu milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat več od drugega Darsa.
Karel Lipnik 17. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
V živo

Pogačar je prikazal eno izmed svojih najboljših dirk

Neverjetni Pogačar je s formo še samega sebe presenetil.
Miroslav Cvjetičanin 17. 6. 2026 | 08:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tabor

Maribor: 63-letnik umoril 62-letno žensko, nato sodil še sebi

V Mariboru so v stanovanju našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Policija sumi na kaznivo dejanje umora, ki ga je storil 63-letnik.
17. 6. 2026 | 11:07
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 16. 6. 2026 | 09:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Zdravstvo potrebuje investicijsko logiko

Zdravstvo ni breme gospodarstva, ampak je dejavnik njegove rasti in naložba v družbeno blaginjo.
Petra Došenović Bonča 17. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Ekstremna vročina povzroča milijardno gospodarsko škodo

V zadnjih štirih letih je zaradi vzrokov, povezanih z vročino, v Evropi umrlo več kot 200.000 ljudi.
17. 6. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

SP 2026svetovno prvenstvo v nogometuCristiano RonaldoPortugalskaHrvaškaAnglijaLuka Modrić

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
SP 2026

V Houstonu alarm, Ronaldo je ostal brez odgovora

V dnevu, ko nogometni svet občuduje njegovega največjega rivala, Cristiano Ronaldo ni uspel pomagati Portugalski do zmage.
Nejc Grilc 17. 6. 2026 | 21:04
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vredno branja

Razcepljeni med mirom in popolnim obračunom z Iranom

ZDA: Vidni republikanci v odzivu na mirovni sporazum zahtevajo dokončno uničenje režima ajatol, nekateri na desnici se obračajo proti Izraelu.
Barbara Kramžar 17. 6. 2026 | 20:28
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
17. 6. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokometna zveza Slovenije

Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije, prvič doslej se je na volitvah za položaj potegoval več kot en kandidat.
17. 6. 2026 | 19:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
17. 6. 2026 | 19:39
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
17. 6. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokometna zveza Slovenije

Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije, prvič doslej se je na volitvah za položaj potegoval več kot en kandidat.
17. 6. 2026 | 19:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
17. 6. 2026 | 19:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo