V hrvaškem dvoboju trenerjev je bil osrednji junak Srb

Tudi nogomet ni več to, kar je bil. Tako bi si lahko mislili privrženci »​calcia« ali Juventusa, toda Torinčani so v štirih dnevih pripravili pravi festival golov in preobratov. Minulo soboto so belo-črni v derbiju serie A premagali Inter s 4:3, potem ko je odločilni gol padel v sodnikovem dodatku, sinoči so se v najrazburljivejši tekmi uvodnega kola lige prvakov v hrvaškem dvoboju trenerjev, Juventusovega Igorja Tudorja in Borussijinega Nike Kovača, mreže tresle kot za stavo. Triler nekdanjih finalnih tekmecem lige prvakov iz leta 1997 v Münchnu (boljša je bila Borussia s 3:1) se je razpletel brez zmagovalca. Gostje so še v 86. minuti imeli prednost s 4:2, Juventusov zasuk pa se je končal z izenačujočim golom v zadnji minuti sodnikovega šestminutnega dodatka.

Juventusov trener Igor Tudor je v štirih dnevih navijačem pripravil spektakularni tekmi. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»V drugem polčasu smo se mučili s svežino, a smo pokazali, da imamo veliko srce in odlično klop,« je bil mešanih občutkov Tudor. Razjezil ga glavni sodnik Francois Letexier, ker v prvem polčasu on in VAR nista videla igranja z roko nemškega branilca Waldemarja Antona po strelu z glavo Lloyda Kellyja.

»Ta sodnik nas je oškodoval. Za nas je bila enajstmetrovka.To je treba povedati, saj bi se z njo lahko tekma končala s 4:2 za nas. Ni imel dobrega večera,« je bil kritičen do v minuli sezoni najboljšega sodnika na svetu. Navdušen pa je bila nad moštvom, rezervisti, med katerimi se je v junaka spremenil srbski napadalec Dušan Vlahović. Zabil je dva gola, pri izenačujočem Angleža Kellyja je bil podajalec.

»Rezervisti naredijo razliko. Tekme se resnično odločajo v zadnjih 20 minutah,« je svoje povedal 47-letni Splitčan. Njegov rojak in tekmec Kovač je stresno doživljal končnico. Najprej sta se sprla o tem, kodo bo izvajalec kazenskega strela, njegova igralca, potem je v sodnikovem dodatku Juventus izpeljal preobrat.

Borussiin trener Niko Kovač je obžaloval le štiri slabe minute v sodnikovem dodatku. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Jasno je bilo, kdo bo izvedel enajstmetrovko. Razumem, da jo je želel Serhou Guirassy, ampak je ni smel,« je bil jasen trener. Z bele točke je zadel Alžirec Ramy Bensebaini. Toda 53-letnega Berlinčana, ki je sicer pohvali svoje moštvo in predstavo, so zmotile zadnje minute. »Bilo je stresno. Fantje so dobro opravili svoj posel, toda zadnje štiri minute so bile slabe. To me boli,« je zaključil nekdanji hrvaški selektor in tudi trener Bayerna.