V igri za finale ostaja le še »osmi potnik« Samir Handanović

Vratar Interja Samir Handanović predstavlja zadnjo možnost za podvig slovenskih nogometašev v tej sezoni evropske lige. Podobno velja za 36-letnega Ljubljančana: na pladnju ima priložnost za prvo lovoriko v bogati karieri, do katere ga ločijo »le« štiri tekme. »Sarmi« se ni treba nikomur dokazovati, v domači vitrini ima več prestižnih individualnih priznanj, trikrat so ga izbrali za najboljšega vratarja italijanske sezone, ob tem ima v lasti nekaj absolutnih rekordov, povezanih z ubranjenimi enajstmetrovkami. In, ne nazadnje, tudi slovenski navijači si ga bodo zapomnili kot člana ene najboljših generacij v zgodovini ...