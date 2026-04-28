V imenu »pravičnosti« še več prekinitev

Posegi videoasistenta (VAR) pri položajih, ki niso niti jasni niti očitni, v nogometnem svetu sprožajo vse ostrejše polemike. Čeprav naj bi se tehnologija vpletala le izjemoma, sodniki v sobi za VAR vse pogosteje pozivajo kolege na igrišču k ogledu monitorja. Posledica so nenehne prekinitve ritma igre in naraščajoče nezadovoljstvo med akterji, ki ne razumejo več pravil lastne igre.

Kljub kritikam pa prihodnost ne prinaša omejevanja, temveč širjenje pristojnosti sistema VAR. Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) je pred kratkim potrdil vrsto novosti, ki jih bomo videli že na svetovnem prvenstvu, v prihodnji sezoni pa tudi v nacionalnih prvenstvih. Čeprav so novi predpisi usmerjeni v hitrejše nadaljevanje igre – s kaznovanjem zavlačevanja pri vratarjevih izkopih, avtih in menjavah –, bo VAR postal še bolj posredovalen. V imenu »pravičnosti« se nogometu obeta še več prekinitev.

Kaj prinašajo novi protokoli?

Sistem VAR bo po novem posredoval v primeru drugega rumenega kartona kartoni: videoasistent bo posredoval pri rdečih kartonih, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona. Doslej je bila revizija mogoča le pri neposrednih rdečih kartonih. Tudi pri kotih bodo pod drobnogledom napačno dosojeni koti. Pri tem velja pomemben pridržek: odločitev se lahko spremeni le, če je to mogoče storiti takoj in brez zavlačevanja igre. V praksi ostaja odprto vprašanje, kako bodo sodniki določali časovni okvir, ki še ne velja za oviranje ritma.

Ta dva primera se pridružujeta štirim obstoječim stebrom protokola VAR: golom, enajstmetrovkam, neposrednim rdečim kartonom in identifikaciji igralcev. Kljub širitvi pooblastil pa osnovno vodilo ostaja nespremenjeno – vsaj na papirju: VAR naj bi asistiral le ob »jasnih, očitnih in manifestnih« napakah.