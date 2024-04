V istanbulskem peklu Miha Zajc in Fenerbahče nista imela sreče

Iz evropskih nogometnih tekmovanj je v sezoni 2023/24 izpadel še zadnji slovenski posameznik. Od konferenčne lige se je v četrtfinalu konferenčne lige poslovil Miha Zajc, njegovemu Fenerbahčeju v dvoboju z Olympiacosom zmanjkalo sreče, saj je z 2:3 izgubil po streljanju enajstmetrovk. Slovenski reprezentant je igral od 86. minute.

Po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:0, prednost Grkov s prve tekme (3:2) je izničil Irfan Kahveci, to pa je bilo premalo, da bi se Istanbulčani izognili loteriji enajstmetrovk.

Po enajstmetrovkah si je v Lillu napredovanje zagotovila tudi Aston Villa, ki je branila prednost 2:1 s prve tekme. Domača zasedba je povedla z golom Yusufa Yazicija v 15. minuti, po golu Benjamina Andreja v 68. so bili Francozi zelo blizu napredovanju. A je Villi z golom Mattyja Casha v 87. minuti, pri katerem je domači vratar Lucas Chevallier po trku s soigralcem izpustil žogo, le uspelo izsiliti podaljšek.

Vijolični iz Firenz so v podaljšku strli Viktorio iz Plzna, ki je od 66. minute igrala z desetimi nogometaši. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Na prvi tekmi med Fiorenino in Viktorio iz Plzna zadetkov ni bilo, prav tako pa ne v rednem delu na povratni v Italiji. Gostje so od 66. minute igrali le z desetimi po rdečem kartonu Caduja. Fiorentina je nato v podaljšku le strla češko ekipo, zadela sta Nicolas Gonzalez (92.) in Cristiano Biraghi (108.).

Edini, ki je napredoval že po rednem delu, je bil Club Brugge, ki je bil še drugič boljši od solunskega Paoka. Potem ko je doma zmagal z 1:0, je bil na drugi tekmi še za gol uspešnejši.