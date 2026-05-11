  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

V Istanbulu sanjajo o prihodu Jana Oblaka

Kandidata za predsednika turškega nogometnega velikana Fenerbahčeja sta napovedala prihod 33-letnega Slovenca. Volitve bodo na začetku junija.
Jan Oblak, ki je že 12 let št. 1 pri madridskem Atleticu, žellita pripeljati kandidata za predsednika Fenerbahčeja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Galerija
Jan Oblak, ki je že 12 let št. 1 pri madridskem Atleticu, žellita pripeljati kandidata za predsednika Fenerbahčeja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
G. N.
11. 5. 2026 | 07:53
11. 5. 2026 | 07:54
1:59
A+A-

Jan Oblak se je v tej sezoni soočil z bridko resnico, da po več kot desetletju ni več nedotakljiv mož med vratnicama Atletica Madrida. Tudi zato so se okrepila ugibanja o tem, ali bo Škofjeločan poleti zapustil špansko prestolnico. Slovenskega zvezdnika so v ospredje govoric porinile predsedniške volitve pri turškem velikanu Fenerbahčeju, saj sta oba največja kandidata za predsednika, aktualni Aziz Yıldırım, in izzivalec Hakan Safi, napovedala prihod 33-letnega Slovenca.

Po poročanju turškega športnega dnevnika Fanatik sta oba že sprožila operacijo »Oblak«. Slovenski čuvaj mreže, ki je barve madridskega Atletica branil vse od leta 2014, naj bi bil po nepreverjenih informacijah pripravljen na selitev ob Bospor, kandidata pa sta mu v zameno za podpis pripravljena ponuditi astronomski plačo. Kapetan slovenske nogometne reprezentance je najbolje plačani nogometaš pri Atleticu. Njegova bruto plača znaša 20.830.000 evrov.

Oblak bi pri Fenerbahčeju zamenjal Brazilca Edersona, ki je pri Benfici nasledil Slovenca, pozneje pa je bil prvi vratar Manchester Cityja. Njegova prihodnost v turškem velikanu, pri katerem je bil vrsto let tudi Miha Zajc, je po slabših predstavah pod velikim vprašajem. Oblak ima z Atleticom pogodbo do leta 2028. Volitve bodo v začetku junija 2026.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Razkriti prihodki

Hrvati so nas spet prehiteli

V slovenskem nogometu, ki ima formalno zaščito pred rabotami v licenciranju, in nasploh v športu je preglednost še vedno zgolj sladka beseda na papirju.
Gorazd Nejedly 10. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogometna Evropa

Španski čas se ustavi, ko pritečeta Barcelona in Real

Najbolj napeto je v boju za vrh v Angliji, kjer Arsenal po uvrstitvi v finale lige prvakov odločno napada domači naslov.
Siniša Uroševič 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Janu Oblaku se sanje v Londonu niso uresničile

Arsenal se je po skupni zmagi z 2:1 proti madridskemu Atleticu uvrstil v finale lige prvakov.
5. 5. 2026 | 22:57
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Bono

Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

V minulem tednu so blesteli Primož Roglič, nekdanja smučarska šampionka, nizozemska olimpijka in zadovoljni kapetan Paris Saint-Germaina.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Hantavirus

Primer izolacije zaradi hantavirusa tudi blizu Slovenije

Včeraj so so stekli prvi evakuacijski leti s Tenerifa, predvidoma danes bo zadnji krenil v Avstralijo.
10. 5. 2026 | 08:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

Jan OblakAtletico MadridFenerbahčeMiha Zajc

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Metla kratkohlačnikov

Po rekordnem rafalu trojk ekspresno v finale vzhodne konference

New York Knicks so prvi polfinalisti končnice lige NBA. V četrti tekmi drugega kroga končnice v Philadelphii zmagali kar 30 točkami razlike. Minnesota
11. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Serie B

Kot na karnevalu: v Benetkah bakle, zastave in parada

Nogometaši Venezie so potrdili zmago v drugi ligi in se veselili uvrstitve med italijansko nogometno elito. Sledilo je slavje med množico turistov.
11. 5. 2026 | 08:06
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

»Trump ne ve, zakaj je napadel Iran«

Sem upokojenec, pravim, da sem elektroenergetik s srcem. Besedila s področja energetike prebiram prednostno in natančno.
11. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Memefikacija propagande ali kako je lego Trump postal moderni obraz spleta

Umetna inteligenca omogoča hitro ustvarjanje privlačnih spletnih vsebin, ki brijejo norce iz resnih geopolitičnih tem.
11. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lov za slovenskim kapetanom

V Istanbulu sanjajo o prihodu Jana Oblaka

Kandidata za predsednika turškega nogometnega velikana Fenerbahčeja sta napovedala prihod 33-letnega Slovenca. Volitve bodo na začetku junija.
11. 5. 2026 | 07:53
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

»Trump ne ve, zakaj je napadel Iran«

Sem upokojenec, pravim, da sem elektroenergetik s srcem. Besedila s področja energetike prebiram prednostno in natančno.
11. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Memefikacija propagande ali kako je lego Trump postal moderni obraz spleta

Umetna inteligenca omogoča hitro ustvarjanje privlačnih spletnih vsebin, ki brijejo norce iz resnih geopolitičnih tem.
11. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lov za slovenskim kapetanom

V Istanbulu sanjajo o prihodu Jana Oblaka

Kandidata za predsednika turškega nogometnega velikana Fenerbahčeja sta napovedala prihod 33-letnega Slovenca. Volitve bodo na začetku junija.
11. 5. 2026 | 07:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo