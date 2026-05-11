V Istanbulu sanjajo o prihodu Jana Oblaka

Jan Oblak se je v tej sezoni soočil z bridko resnico, da po več kot desetletju ni več nedotakljiv mož med vratnicama Atletica Madrida. Tudi zato so se okrepila ugibanja o tem, ali bo Škofjeločan poleti zapustil špansko prestolnico. Slovenskega zvezdnika so v ospredje govoric porinile predsedniške volitve pri turškem velikanu Fenerbahčeju, saj sta oba največja kandidata za predsednika, aktualni Aziz Yıldırım, in izzivalec Hakan Safi, napovedala prihod 33-letnega Slovenca.

Po poročanju turškega športnega dnevnika Fanatik sta oba že sprožila operacijo »Oblak«. Slovenski čuvaj mreže, ki je barve madridskega Atletica branil vse od leta 2014, naj bi bil po nepreverjenih informacijah pripravljen na selitev ob Bospor, kandidata pa sta mu v zameno za podpis pripravljena ponuditi astronomski plačo. Kapetan slovenske nogometne reprezentance je najbolje plačani nogometaš pri Atleticu. Njegova bruto plača znaša 20.830.000 evrov.

Oblak bi pri Fenerbahčeju zamenjal Brazilca Edersona, ki je pri Benfici nasledil Slovenca, pozneje pa je bil prvi vratar Manchester Cityja. Njegova prihodnost v turškem velikanu, pri katerem je bil vrsto let tudi Miha Zajc, je po slabših predstavah pod velikim vprašajem. Oblak ima z Atleticom pogodbo do leta 2028. Volitve bodo v začetku junija 2026.