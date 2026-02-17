V Istanbulu šov, sedem golov in polom Juventusa

Nogometaši Juventusa so v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za osmino finala lige prvakov doživeli prvi evropski poraz pod vodstvom trenerja Luciana Spallettija. V vročem carigrajskem vzdušju je bil s 5:2 boljši Galatasaray, ki si je tako pred povratno tekmo v Torinu priigral izdatno prednost.

Turški prvaki, ki v izločilnih bojih lige prvakov nastopajo prvič po sezoni 2013/14, so tekmo začeli odločno. Domači so povedli po četrt ure igre, ko je po napaki turškega asa Kenana Yıldıza do strela prišel Gabriel Sara in natančno zadel v kot. Veselje na tribunah je trajalo manj kot minuto. Vratar Uğurcan Čakır je še odbil poskus Pierra Kaluluja, a je bil nemočen ob odbitku Teuna Koopmeinersa za 1:1. Nizozemec je bil osrednja figura prvega polčasa, saj je tik pred odmorom po lepi kombinaciji z Westonom McKenniejem z natančnim strelom pod prečko zagotovil zasuk in vodstvo stare dame z 2:1.

Victor Osimhen ne popušča

Drugi polčas je spremenil razmerje moči. Domači so v 15 minutah zadeli dva gola in unovčili pobudo, ki so jo imeli že v prvih 45 minutah. Noa Lang je iz neposredne bližine izkoristil odbitek po strelu Barıša Yılmaza, nato je Davinson Sánchez z ramo dovolj preusmeril prosti strel Sare za vodstvo s 3:2.

Davinson Sanchez, Roland Sallai in Gabriel Sara se veselijo zmage Turkov. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Juventus se je znašel v še težjem položaju v 70. minuti, ko je Cabal zaradi drugega rumenega kartona moral predčasno pod prho. Številčna premoč je domačim odprla prostor za nove napade. Po nespretnem posredovanju Khéphrena Thurama in Lloyda Kellyja je Victor Osimhen ukradel žogo in podal Langu za njegov drugi gol. Piko na i je postavil rezervist Sacha Boey, ki je z ostrega kota zadel za končnih 5:2 in navdušil domače občinstvo.

Davinson Sanchez in Lucas Torreira se veselita gola. FOTO: Ozan Kose/AFP

Moštvo trenerja Okana Buruka je tako prekinilo niz skromnejših predstav v medsebojnih obračunih in si zagotovilo izjemno izhodišče pred gostovanjem v Torinu. Juventus, ki je v vseh tekmovanjih zmagal le enkrat na zadnjih šestih tekmah, se bo moral za preboj med najboljših 16 pošteno potruditi, sicer mu grozi še drugo zaporedno slovo v dodatnih kvalifikacijah.

