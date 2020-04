V Italiji klubi v tožbe, v Španiji bi razkuževali žogo

Rim

Na treninge maja?

Španski štadioni bi morali biti razkuženi pred vsako tekmo in med polčasi. FOTO: Reuters

Razkuževanje žoge in igrišč

- Italijanski prvoligaški nogometni klubi so napovedali vložitev skupinske tožbe proti distributerjem televizijskih programov, od katerih bodo zahtevali izplačilo denarja, dogovorjenega v pogodbi o prodaji televizijskih pravic, še pred zaustavitvijo vseh nogometnih tekem zaradi pandemije novega koronavirusa.Zadnji obrok, ki bi ga morale televizijske družbe oziroma ponudniki pretočnih internetnih vsebin, izplačati italijanskim klubom na podlagi pogodbe o prodaji televizijskih pravic, je bil vreden 233 milijonov evrov.Televizijske družbe Sky, DAZN in IMG tega zneska še niso izplačale in grozijo, da ga ne bodo izplačale, ker že vse od 9. marca ni tekem, kar pomeni, da tudi ne morejo zagotoviti svojim odjemalcem, uporabnikom pretočnih vsebin ter naročnikom plačljive televizije prenosov tekem. V primeru televizije Sky gre za dogovorjenih sedem tekem na teden. Televizijske družbe so se skušale o zamudi pri izplačilu dogovarjati s klubi serie A, a italijanski prvoligaši zahtevajo, da jim pravočasno izplačajo pogodbeni znesek v celoti.Kot kaže, se bo to vprašanje preselilo v sodne dvorane. Če bodo televizijske hiše zavrnile izplačilo zadnjega obroka, so italijanski klubi najvišje kakovostne ravni italijanske lige napovedali tožbo proti televizijskim družbam. Italijanska vlada z majem napoveduje postopno sproščanje zelo strogih ukrepov, a za zdaj še ni mogoče napovedati, kdaj bodo na Apeninskem polotoku lahko znova igrali nogomet. Predstavniki italijanskih oblasti pravijo, da bi se nogometaši na treninge lahko vrnili maja. V skladu s tem najbolj optimističnem scenarijem bi se lahko trenutno ustavljena sezona 2019/20 serie A nadaljevala junija, končala pa avgusta.Do konca prvenstva je ostalo še 12 krogov. Že zdaj pa je s stoodstotno gotovostjo mogoče napovedati, da bodo klubi, če in ko bodo nadaljevali sezono, tekme igrali pred praznimi tribunami.V napovedih za ponovni zagon nogometnih aktivnosti pa medtem zveza španskih klubskih zdravnikov priporoča zdravstvene ukrepe, med njimi tudi razkuževanje žog in igrišč. »"Vso opremo, tudi igrišča, je potrebno očistiti pred tekmo, med polčasom in po tekmi. Preko žoge se je mogoče okužiti, če pa se dotaknete razkužene žoge na razkuženem igrišču, pa je ta možnost veliko manjša,« je dejal, predsednik zveze španskih klubskih zdravnikov.Španska la liga je zaradi novega koronavirusa prekinjena od 12. marca, ni pa še znano, kdaj se bodo nogometaši lahko vrnili na treninge v svoje klube in na svoja igrišča. Španska vlada je v soboto podaljšala izredne razmere v državi do 9. maja.