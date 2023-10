V Italiji nikoli konec afer, nogometaši so stavili v ilegalnih stavnicah

Stavniška afera pretresa italijanski nogomet, zaradi česar se je prižgal alarm. Calcio se je znašel v neugodnem položaju tudi zaradi zaključnih kvalifikacijskih tekem za evropsko prvenstvo, nocoj bodo azzurri gostili Malto.

Kriminalistična preiskava je razkrila, da so v ilegalne stave vpleteni tudi italijanski reprezentanti. Selektor Luciano Spalletti je ostal brez dveh zvezdniških reprezentantov Nicole Zaniole in Sandra Tonalija, ki sta po četrtkovi akciji preiskovalcev v reprezentančni bazi v Covercianu odšla.

Največji športni dnevnik La Gazzette dello Sport je odkrila, da je Agencija za carine in monopole blokirala dostop do več kot 9000 nezakonitih portalov, kar je 400 več kot lani. Skupni promet nezakonitih iger na srečo v Italiji je sicer ocenjen na 25 milijard evrov.

»Nisem mogel računati na fanta, bila sta v šoku,« je po obisku policije povedal Spalletti. Doslej so za vpletenost v nezakonite stave obtoženi štirje nogometaši, še več imen grešnikov naj bi bilo znano v naslednjih dnevih.

Sandro Tonali je že zaprosil za pomočp ri odvajanju odvisnosti od iger na srečo. FOTO: Andrew Couldridge/Action Images Via Reuters

Napadalec Aston Ville Zaniolo in zvezni igralec Newcastla Tonali sta zanikala vpletenost v ilegalne stave, a priznala, da sta igrala le poker in blackjack. Italijanski mediji so razkrili, da bo tožilstvo Tonalija obtožilo kaznivega igranja ilegalnih stav. Nogometaš je menda tudi že zaprosil za pomoč zaradi svoje odvisnosti od iger na srečo.

Pandorina skrinjica se je odprla po temeljiti preiskavi krovne nogometne organizacije za Juventusovega nogometaša Nicola Fagiolija. Najslavnejši paparazzo v Italiji Fabrizio Corona, ki je že bil zaradi izsiljevanja tudi za zapahi, je namignil, da so v ilegalne stave vpleteni tudi najmanj trije predsedniki klubov serie A.

Če bodo obtoženi spoznani za krive, bodo lahko obsojeni na do tri leta prepovedi igranja nogometa in plačila 25.000 evrov kazni.