V Italiji tudi scenarij, po katerem Juventus ne bi bil prvak

Rim – Poletno prestopno obdobje bo v Italiji od 1. septembra do 5. oktobra, je naznanila italijanska nogometna zveza. Če ne bo mogla izpeljati vseh preostalih tekem prekinjenega prvenstva, zveza napoveduje, da v skrajnem primeru ne bo razglasila prvaka.



Nogometna tržnica, ko lahko igralci prestopijo v drug klub, običajno poteka julija in avgusta, vendar je bila letos preložena, saj so bila tekmovanja prestavljena zaradi koronavirusne pandemije. Elitno italijansko prvenstvo, ki je bilo prekinjeno 9. marca, se bo predvidoma nadaljevalo 20. junija, da bi se končalo 2. avgusta. Naslednja sezona serie A naj bi se začela 12. septembra.

Mini-turnir boljši od algoritma

Zimsko prestopno okno bo odprto od 4. do 31. januarja 2021, je še sporočila federacija za nogomet na Apeninskem polotoku. Igralci, katerih prestop je že registriran za sezono 2020/21 in ki bi teoretično lahko za svojo novo ekipo igrali od 1. julija, tega ne bodo mogli storiti pred koncem sezone in bodo lahko v kadru svojih zdajšnjih ekip.



Italijanska nogometna zveza je potrdila tudi načelo organizacije play-off tekmovanja v primeru nove prekinitve sezone, pa tudi uporabo posebnega matematičnega algoritma, ki temelji na točkovnem povprečju, za določitev razvrstitve na lestvici v primeru dokončne odpovedi letošnjega prvenstva.



V tem primeru ne bi bil izbran prvak, pa tudi izpada ne bi bilo. Za zeleno mizo pa bi določili udeležence, ki bodo v sezoni 2020/21 sodelovali v evropskih tekmovanjih.



»Mini-turnir je vedno boljši od algoritma. Serie A je to sprejela, vendar upamo, da to ne bo potrebno,« je dejal predsednik zveze Gabriele Gravina.

Na sporedu še 12 kol

V serie A, ki je prekinjena od 9. marca, je na sporedu še 12 kol brez gledalcev na tribunah. Na vrhu razpredelnice je rekorder po številu naslovov Juventus, za njim pa z zgolj točko zaostanka Lazio. Varnostni protokol določa, da mora biti celotna ekipa v karanteni dva tedna, če je član ekipe pozitiven.



»Prvenstvo se bo nadaljevalo 20. junija z željo, da bi dokončali sezono. Do 10. julija bomo ohranili možnost play-offa v primeru nove prekinitve tekmovanj,« je dejal prvi mož italijanskega nogometa.