V Italiji za prekinitev tekmovanj do konca aprila

Rim – Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je v današnjem pogovoru za časnik La Repubblica poudaril, da bo v ponedeljek zaradi pandemije novega koronavirusa predlagal, da se prekinitev vseh športnih tekmovanj, tudi nogometnih, podaljša na ves april. To bo veljalo tudi za treninge.



V Italiji so zadnjo prvoligaško tekmo v nogometu, takrat že brez gledalcev, odigrali 9. marca. Italijanska vlada je stroge omejitve glede gibanja ljudi in prekinitev različnih dejavnosti sprva uvedla do 3. aprila. Na vprašanje, kako bi vlada pomagala nogometu v krizi, pa je Spadafora dejal: »Šport ni samo nogomet in nogomet ni samo serie A.«

Klubi v mehurčkih

»Veliki klubi živijo v mehurčku, tudi nad svojimi zmožnostmi, če pogledate milijonske zaslužke njihovih igralcev. Razumeti morajo, da po tej krizi ne more nič ostati enako kot prej,« je dejal politik populističnega Gibanja petih zvezd.



V soboto so se pri serijskem italijanskem nogometnem prvaku Juventusu dogovorili, da bodo igralcem in trenerjem znižali plače za štiri mesece in tako stroške zmanjšali za približno 90 milijonov evrov.