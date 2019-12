FOTO:V izbrani nogometni družbi Čeferin, Kek, Katanec, Zahović ...

Predsednik NZS Radenko Mijatović se je prepustil sproščenemu pogovoru z nekdnajim selektorjem Srečkom Katancem, predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in nekdanjimi reprezentanti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na povabilo se je odzval tudi najboljši slovenski strelec, nekdanji zvezdnik nogometnih zelenic Zlatko Zahović. FOTO: Leon Vidic/Delo

Današnji večer v metropoli je potrdil visoko kotacijo delnic nogometne igre tudi v Sloveniji. V nabito polni dvorani Gospodarskega razstavišča so se zbrali najvidnejši člani Nogometne zveze Slovenije, ki bo letos ustvarila dobrih 15 milijonov evrov prihodkov, nogometni delavci in njihovi prijatelji, med več kot 500 gosti je izstopal prvi mož Uefe»Leta 1920 se je prvič na slovenskih tleh zbralo sedem društev in ustanovilo zvezo, ki je bila predhodnica današnje NZS. Odtlej smo ustvarili ogromno odličnih nogometašev. Pred 2. svetovno vojno sta izstopalain, po njej jugoslovanski reprezentantiin, po osamosvojitvi najboljši strelecterin, ki sta dosegla 100 tekem za reprezentanco. Danes izstopata Oblak inć. To ne bi bilo možno brez naših najboljših trenerjev, Katanca, Oblaka,in, ki so vodili reprezentanco,« je povedal predsednik NZSin izpostavil selekcijo U21, ki je v pripravah na euro 2021 v Sloveniji prekrižala načrte tudi Angliji, Franciji in Portugalski.Posrečen večer, ki so ga popestrili tudiin skupina, je bil napoved praznovanja 100-letnice delovanja NZS v letu 2020.