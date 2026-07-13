V Južni Afriki je blestel, sedaj je postal selektor

Urugvajska nogometna reprezentanca je na letošnjem svetovnem prvenstvu doživela novo razočaranje. Po slabih nastopih je brez zmage izpadla že v skupinskem delu tekmovanja in tako ponovila neuspeh s prejšnjega prvenstva, ko ji prav tako ni uspel preboj v izločilne boje.

Po razočaranju je selektorski položaj zapustil Marcelo Bielsa, urugvajska zveza pa se je odločila za spremembe in kmalu našla naslednika. Reprezentanco bo po novem vodil Diego Forlan, nekdanji kapetan in zvezdnik svetovnega prvenstva leta 2010, ko je Urugvaj popeljal do četrtega mesta in osvojil nagrado za najboljšega strelca. Forlan bo »nebeško modre« vodil najmanj do marca leta 2027, za dolgoročno sodelovanje se pri zvezi niso odločili, saj bodo letos na zvezi potekale volitve.

Na SP leta 2010 je bil Diego Forlan najboljši strelec. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Villareala in madridskega Atletica bo vodil tudi urugvajsko mladinsko reprezentanco do 20 let, ki bo prihodnje leto nastopila na južnoameriškem prvenstvu. Kot trener ima 47-letnik malo izkušenj, saj je na trenerski klopi v karieri sedel le 23-krat.