V Kidričevem brez zadetka, za vikend mnogo zanimivih tekem

Na uvodnem srečanju prve slovenske nogometne lige med Aluminijem in Primorjem v Kidričevem nismo dobili zmagovalca. Gledalci, na ptujskem jih zavoljo nizkih temperatur ni bilo veliko, so stadion zapustili ravnodušni, saj niso videli niti nobenega zadetka.

Ekipi v uvodu obračuna v Kidričevem nista prišli do kakšne resne priložnosti, je pa prvi strel v okvir vrat sprožilo Primorje v 13. minuti, toda Matjaž Rozman tudi s tem ni imel nobenih težav. Sedem minut pozneje je imel domači vratar tudi nekaj sreče, saj je Elian Demirović z 18 metrov zatresel vratnico.

Malce zatem so prvič nevarneje nase opozorili tudi domači prek Beharja Fete, v 25. minuti pa je Marko Simonič s prostega strela s slabih 20 metrov žogo poslal čez živi zid, toda zadel prečko. Po mirnejšem nadaljevanju je moral gostujoči čuvaj mreže Denis Pintol posredovati v 44. minuti po poskusu Fete z leve strani.

Tudi uvod drugega dela ni bil posebej razburljiv, nekaj več čustev so vzbujali le prekrški in kartoni. Šele v 67. minuti je znova poskusil Feta, vendar meril previsoko v kazenskem prostoru, v 72. minuti pa je le za malenkost ajdovska vrata z osmih metrov zgrešil Ivijan Svržnjak. Na drugi strani je Matic Zavnik malce zatem preizkusil Rozmana, ki se je izkazal z obrambo, tako kot znova tudi Rozman v 78. minuti po Svržnjakovem poskusu.

V 80. minuti pa so se za kratek čas razveselili Ajdovci, ko je Zavnik v protinapad poslal Nika Raka, ta je nato sijajno žogo poslal pod prečko, toda po pregledu posnetka so sodniki dosodili predhoden prekršek, tako da je ostalo pri 0:0.

Prva liga Telemach, 17. kolo:

Petek:

Aluminij – Primorje 0:0

Sobota:

Mura – Maribor (15.00)

Olimpija – Radmlje (17.30)

Nedelja:

Domžale – Bravo (15.00)

Celje – Koper (17.30)