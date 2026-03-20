V Kidričevem najbolj zadovoljni Celjani, Ljubljančani in Koprčani

V prvi tekmi 27. kola 1. SNL Mariborčani v Kidričevem hodili po robu, a jih je pred porazom v 91. minuti rešil El Arbi Soudani. Danes mestni derbi v Stožicah.
Galerija
Kidričani (v rdečih dresih) so bili blizu še trejemu velikemu skalpu, potem ko so letos že premagali Olimpijo in Celje. Le Koprčani z Josipom Iličićem (levo) v glavni vlogi so bili premočni. FOTO: Aleksander Golob
G. N., STA
20. 3. 2026 | 20:00
20. 3. 2026 | 20:07
5:14
A+A-

Zadnje, 27. kolo tretje četrtine slovenskega nogometnega prvenstva se je začelo s spodrsljajem in razočaranjem Mariborčanov. Vijolični so v Kidričevem ušli prvemu porazu v drugem delu sezone v 91. minuti, ko je za točko zadel El Arbi Soudani. Za Aluminij je v 47. minuti iz gneče pred vrati Ažbeta Juga zadel Aleksandar Zeljković. Mariborčani so s točko sicer znižali zaostanek za Celjani na šest točk, a imajo tekmo več. Celjani v nedeljo gostijo Primorje.

Benjamin Tetteh spomladi še ni zabil gola, a je še vedno prvi strelec v 1. SNL. FOTO: Jan Herlič/Sportida

Mariborčani so takoj prevzeli pobudo in imeli prvo veliko priložnost v 11. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal David Pejičić, na mestu pa je bil domači vratar Matjaž Rozman.

https://www.delo.si/sport/nogomet/za-celjane-ze-prizgana-opozorilna-oranzna-luc-a-tekmeci-si-bodo-kradli-tocker

Izbranci Feđe Dudića so imeli bolj ali manj cel prvi polčas popoln nadzor nad dogajanjem, imeli tudi nekaj strelov, toda ti niso bili posebej kakovostni, tudi Pijusu Širvysu v 44. minuti iz bližine ni uspelo zadeti cilja.

Aluminij, ki je ob nekaj poškodovanih pogrešal v zadnjem času najbolj razpoložena svoja kaznovana igralca Beharja Feto in Ivijana Svržnjaka, Ažbetu Jugu ni povzročal nikakršnih težav v prvih 45 minutah, v statistiko je vpisal vsega en strel.

Takoj po začetku drugega polčasa pa so Kidričani najprej dvakrat nevarno zagrozili, moral se je izkazati tudi Jug, v 47. minuti pa tudi povedli. Po kotu je z nekaj sreče in slabih reakcijah mariborske obrambe zadel Aleksandar Zeljković.

Kidričani so bili zatem še nekajkrat nevarni, nezadovoljni Dudić pa je po dobri uri dodobra posegel v kader in zamenjal štiri igralce. Eden od tistih, ki so vstopili, Dario Vizinger, je imel v 72. minuti izvrstno priložnost za izenačenje, a je grdo zgrešil z 12 metrov.

Mariborski trener Feđa Dudić ni našel formule za stretje Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Na drugi strani so imeli izbranci Jure Arsića v 76. minuti obetaven protinapad, ki ga je zapravil Adriano Bloudek, kljub anemični napadalni predstavi Maribora pa je slednji prišel do izenačenja v 91. minuti, ko je Soudani z glavo v mrežo pospravil odbito žogo po Vizingerjevem strelu.

Takoj zatem je imel Aluminij priložnost za novo vodstvo, vendar je Bloudek zgrešil iz bližine, zadnjo mariborsko priložnost na tekmi pa je s strelom od daleč zapravil Mark Španring.

V Ljubljani vlada Bravo

Osrednja tekma kola bo v Stožicah, kjer se bosta pomerila mestnega tekmeca. Za nohte gre predvsem Olimpiji, ki si evropsko vozovnico lahko priigra le skozi prvenstvo in uvrstitvijo na eno od prvih treh mest, saj je v pokalnem tekmovanju že izpadla. V njem je prav Bravo zdaj prvi favorit, potem ko so se od možnosti za osvojitev pokalne lovorike poslovili tudi drugi klubi z vrha lestvice. V glavnem mestu je že lep časa obrnjena vloga o tem, kdo je velikan in kdo palček, Šiškarji so v 26 medsebojnih tekmah za tekmo boljši – 9:8. Tudi razlika v golih je močno v njihov prid, 35:27.

Olimpija bo v mestnem derbiju iskala prvo zmago v sezoni proti Bravu in priključek za Mariborom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Olimpija je zadnjič premagala tekmece pred letom dni, ko je bila boljša s 3:0. Pred tem je nazadnje slavila še dve leti prej, februarja z 2:1. V sezoni 2022/23 je doživela tudi najhujši poraz, saj so jo mestni tekmeci ponižali s 6:1. 

Prvo sobotno dejanje kola bo v Murski Soboti, kjer gostitelji proti Radomljanom začenjajo niz treh domačih tekem. V bitki za obstanek nujno potrebujejo točke, toda Fazanerija ni več utrdba, kamor so gostje prihajali s strahom v kosteh.

Celjani znova v zmagovalnem ritmu

Celjani in Ajdovci bodo v nedeljo zaokrožili ligaški konec tedna. Vodilni so po odmevni zmagi v Atenah pod vodstvom novega trenerja Vitorja Campelosa še neporaženi in brez prejetega gola. Povrhu so do zmag prišli na gostovanjih proti močnimi tekmeci, na domači fronti so na Bonifiki premagali Koper (1:0), na evropski pa vodilno moštvo v grškem prvenstvu AEK (2:0). Grki so sicer napredovali med osem najboljših v konferenčni ligi zahvaljujoč prepričljivi zmagi v Celju s 4:0.

Celjski branilec Damjan Vukišević, vratar Simon Sluga in Celjani so se vrnili v šampioinsko formo. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

27. kolo

Aluminij – Maribor 1:1 (Zeljković 47.; Soudani 91.)

sobota

Mura – Kalcer Radomlje (17.30)

Olimpija – Bravo (20.15)

nedelja

Celje – Primorje (17.30)

Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
2. 3. 2026 | 16:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več

