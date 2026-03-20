V Kidričevem najbolj zadovoljni Celjani, Ljubljančani in Koprčani

Zadnje, 27. kolo tretje četrtine slovenskega nogometnega prvenstva se je začelo s spodrsljajem in razočaranjem Mariborčanov. Vijolični so v Kidričevem ušli prvemu porazu v drugem delu sezone v 91. minuti, ko je za točko zadel El Arbi Soudani. Za Aluminij je v 47. minuti iz gneče pred vrati Ažbeta Juga zadel Aleksandar Zeljković. Mariborčani so s točko sicer znižali zaostanek za Celjani na šest točk, a imajo tekmo več. Celjani v nedeljo gostijo Primorje.

Benjamin Tetteh spomladi še ni zabil gola, a je še vedno prvi strelec v 1. SNL. FOTO: Jan Herlič/Sportida

Mariborčani so takoj prevzeli pobudo in imeli prvo veliko priložnost v 11. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal David Pejičić, na mestu pa je bil domači vratar Matjaž Rozman.

Izbranci Feđe Dudića so imeli bolj ali manj cel prvi polčas popoln nadzor nad dogajanjem, imeli tudi nekaj strelov, toda ti niso bili posebej kakovostni, tudi Pijusu Širvysu v 44. minuti iz bližine ni uspelo zadeti cilja.

Aluminij, ki je ob nekaj poškodovanih pogrešal v zadnjem času najbolj razpoložena svoja kaznovana igralca Beharja Feto in Ivijana Svržnjaka, Ažbetu Jugu ni povzročal nikakršnih težav v prvih 45 minutah, v statistiko je vpisal vsega en strel.

Takoj po začetku drugega polčasa pa so Kidričani najprej dvakrat nevarno zagrozili, moral se je izkazati tudi Jug, v 47. minuti pa tudi povedli. Po kotu je z nekaj sreče in slabih reakcijah mariborske obrambe zadel Aleksandar Zeljković.

Kidričani so bili zatem še nekajkrat nevarni, nezadovoljni Dudić pa je po dobri uri dodobra posegel v kader in zamenjal štiri igralce. Eden od tistih, ki so vstopili, Dario Vizinger, je imel v 72. minuti izvrstno priložnost za izenačenje, a je grdo zgrešil z 12 metrov.

Mariborski trener Feđa Dudić ni našel formule za stretje Kidričanov. FOTO: Aleksander Golob

Na drugi strani so imeli izbranci Jure Arsića v 76. minuti obetaven protinapad, ki ga je zapravil Adriano Bloudek, kljub anemični napadalni predstavi Maribora pa je slednji prišel do izenačenja v 91. minuti, ko je Soudani z glavo v mrežo pospravil odbito žogo po Vizingerjevem strelu.

Takoj zatem je imel Aluminij priložnost za novo vodstvo, vendar je Bloudek zgrešil iz bližine, zadnjo mariborsko priložnost na tekmi pa je s strelom od daleč zapravil Mark Španring.

V Ljubljani vlada Bravo

Osrednja tekma kola bo v Stožicah, kjer se bosta pomerila mestnega tekmeca. Za nohte gre predvsem Olimpiji, ki si evropsko vozovnico lahko priigra le skozi prvenstvo in uvrstitvijo na eno od prvih treh mest, saj je v pokalnem tekmovanju že izpadla. V njem je prav Bravo zdaj prvi favorit, potem ko so se od možnosti za osvojitev pokalne lovorike poslovili tudi drugi klubi z vrha lestvice. V glavnem mestu je že lep časa obrnjena vloga o tem, kdo je velikan in kdo palček, Šiškarji so v 26 medsebojnih tekmah za tekmo boljši – 9:8. Tudi razlika v golih je močno v njihov prid, 35:27.

Olimpija bo v mestnem derbiju iskala prvo zmago v sezoni proti Bravu in priključek za Mariborom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Olimpija je zadnjič premagala tekmece pred letom dni, ko je bila boljša s 3:0. Pred tem je nazadnje slavila še dve leti prej, februarja z 2:1. V sezoni 2022/23 je doživela tudi najhujši poraz, saj so jo mestni tekmeci ponižali s 6:1.

Prvo sobotno dejanje kola bo v Murski Soboti, kjer gostitelji proti Radomljanom začenjajo niz treh domačih tekem. V bitki za obstanek nujno potrebujejo točke, toda Fazanerija ni več utrdba, kamor so gostje prihajali s strahom v kosteh.

Celjani znova v zmagovalnem ritmu

Celjani in Ajdovci bodo v nedeljo zaokrožili ligaški konec tedna. Vodilni so po odmevni zmagi v Atenah pod vodstvom novega trenerja Vitorja Campelosa še neporaženi in brez prejetega gola. Povrhu so do zmag prišli na gostovanjih proti močnimi tekmeci, na domači fronti so na Bonifiki premagali Koper (1:0), na evropski pa vodilno moštvo v grškem prvenstvu AEK (2:0). Grki so sicer napredovali med osem najboljših v konferenčni ligi zahvaljujoč prepričljivi zmagi v Celju s 4:0.

Celjski branilec Damjan Vukišević, vratar Simon Sluga in Celjani so se vrnili v šampioinsko formo. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

27. kolo

Aluminij – Maribor 1:1 (Zeljković 47.; Soudani 91.)

sobota

Mura – Kalcer Radomlje (17.30)

Olimpija – Bravo (20.15)

nedelja