V Kidričevem tudi o senzacijah

Ljubljana



Evropa bližje preko pokalnega tekmovanja

Jesenski steber Aluminijeve obrambe Ilija Martinović (v sredini) je vse bliže odhodu iz Kidričevega. FOTO: Tadej Regent/Delo



Kalvarije vrstnikov so svarilo

- Olimpijo, Aluminij in Maribor ločijo štiri točke. Položaj na lestvici 1. SNL moštvo iz Kidričevega postavlja v vlogo prvega izzivalca Ljubljančanov in bo že v prvem spomladanskem dejanju sezone igralo derbi resnice. Celjsko-kidriško popoldanski dvoboj 22. t. m. bo razkril, kdo je bliže vrhu, in bo tudi nadvse vznemirljiv uvod v večerni največji slovenski derbi v Ljudskem vrtu.Aluminij na hrvaški obali brusi »kopačke« in formo ter po tihem načrtuje, da bi v drugem delu sezone krepko premešal karte na prvoligaškem zemljevidu. Pravzaprav jih je že premešal in jih meša že poldrugo leto, v katerem se je v vlogo enega od najvidnejših igralcev prelevil tudi mladi reprezentantč. Jeseni je bil zadnji zvezni igralec obeden od dveh nepogrešljivih domačih »motorjev« moštva, ki ima vlogo tihega favorita iz ozadja.»O naši vlogi nisem razmišljal, res pa je, da je razvojna pot moštva zelo uspešna in še ni dosegla tekmovalnega vrhunca. Če sem iskren, spomladi bomo napadli ligaški vrh in pokalno lovoriko. Cilj je resda samo eden, uvrstitev v evropsko klubsko tekmovanje, toda zakaj se ne bi ozirali za obema lovorikama. Zaradi manjšega števila tekem je bližnjica do Evrope pokalno tekmovanje, ligaška pot pa je daljša in zahtevnejša,« je bil zrel, a hkrati mladostniško drzen fant iz Frama, ki je 12. januarja dopolnil 22 let.Aluminij bo imel spomladi tako rekoč na voljo jesensko moštvo. Sicer visi v zraku odhod stebra obrambetoda njegov prestop naj ne bi spremenil veliko, saj je Aluminij že v preteklosti znal nadomestiti odhode najboljših igralcev.»Kakovost moštva je v tem, da ni odvisno od enega igralca, da je večina igralcev že dlje časa skupaj in da je trenerdobro postavljenim temeljem dodal še nekaj svojih zamisli, ki so se prijele. Zato si povsem upravičeno lahko obetamo veliko, sposobni smo tekmovati z na papirju najboljšimi,« je Petrovič samozavesten, odločen in tudi dovolj previden, saj poudarja, da sta tudi Mura in Celje tekmeca, ki se lahko v trenutku zavihtita v vrh. »Domžale so tudi lahko samo še boljše,« je še dodal.Ali je bil Dejan tudi odkrit? Ni skrivnost, da je mladi reprezentant, ki ga naslednje leto čaka evropsko prvenstvo do 21 let, v skušnjavi. Na eni strani ima ponudbe tujih klubov in ga nadvse privlači prestop v tujino, na drugi več zaslužka in zahtevnejše prvenstvo ne zagotavlja igranja ali napredovanja. Veliko njegovih vrstnikov v tujini doživlja kalvarijo.»Sem v obdobju, ko je zelo pomembno, da se ob ustrezni minutaži razvijam na igrišču. To bom upošteval pri morebitnem prestopu. Treba bo biti pazljiv, zato ne bom silil pri odhodu, saj vem, da je v tujini konkurenca zahtevna in velika. Zaenkrat sem zadovoljen s tem, kako se razvija moja kariera. Vzpenja se brez nihanj,« je povedal in priznal, da ne bi bilo presenečenje, če bi v naslednjih tednih odšel.»Zanimanje obstaja in dopuščam vse različice, ampak razmišljam le o eni, o tej, ki je povezana z Aluminijevimi spomladanskimi ambicijami,« je postavil piko na i igralec, ki je jeseni le enkrat v dvajsetih tekmah odšel z igrišča predčasno. Oziroma igral je 1792 minut od maksimalnih 1800.