V klubu milijarderjev tudi Messi

Ljubljana - Argentinski nogometni as Lionel Messi je po poročanju ameriške finančne revije Forbes vstopil v zelo zaprt klub športnih milijarderjev. Zvezdnik Barcelone je kot četrti športnik doslej zaslužil več kot milijardo dolarjev (840 milijonov evrov).



Messi bo leta 2020 najbolje plačani nogometaš na svetu s 126 milijoni ameriških »zelencev«, od tega je 92 milijonov plače za sezono 2020/21 in 34 milijonov od partnerskih in drugih sponzorskih pogodb. Na nogometni lestvici za leto 2020 je 33-letni Argentinec z vrha izrinil Cristiana Ronalda (117 milijonov dolarjev, od tega 70 milijonov plače), brazilski napadalec Neymar pa je na tretjem mestu (96 milijonov dolarjev, 78 milijonov plače).



Messi, šestkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša, ki je želel prejšnji mesec zaradi nestrinjanja z delovanjem klubskega vodstva v zadnjih sezonah zapustiti katalonskega velikana, je obenem postal šele četrti športnik v zgodovini, ki je dosegel astronomsko vsoto milijarde dolarjev.



Pred njim so se v klub športnih milijarderjev vpisali igralec golfa Tiger Woods, športno upokojeni boksar Floyd Mayweather mlajši in nogometaš Ronaldo. V »klubu milijarderjev« je sicer tudi legendarni košarkar Michael Jordan, ki pa je toliko denarja zaslužil šele po koncu kariere po zaslugi sanjske pogodbe s proizvajalcem športne opreme Nike in nakupa moštva Charlotte Hornets.