V Kölnu navijači postavili rekord

Ekipo U 19 nemškega Kölna je na včerajšnji tekmi podprlo rekordno število privržencev. V šestnajstini finala mladinske lige prvakov sta se na razprodanem štadionu RheinEnergie pomerila Köln in italijanski Inter, ki je na koncu dvoboj dobil s 3:1.

Tekmo si je ogledalo skoraj 50 tisoč ljudi, kar je novi rekord mladinske LP. Vstopnice so bile razprodane več kot en teden pred dvobojem. Do včerajšnje tekme je največ ljudi pritegnil obračun aprila lani med Trabzonsporjem in Interjem, in sicer 40 368.

Na štadionu RheinEnergie so se igrale tudi tekme evropskega prvenstva leta 2024 in je 12. največji štadion v Nemčiji ter sedmi v nemški prvi ligi. Mladinci Kölna so na prvem mestu v skupini G nemške mladinske bundeslige.