V kot stisnjena Olimpija je vendarle preživela

Če imajo šampioni tudi zvrhano mero sreče, potem je Olimpija včeraj v Celju potrdila naslov državnega prvaka. V derbiju 27. kola je je ves drugi polčas hodila po robu prepada in se igrala z usodo, na koncu pa z golom rezervista Admirja Bristrića po asistenci Maria Kvesića v 82. minuti prišla do 20. zmage in zadržala 16 točk prednosti pred Mariborčani. Zeleno-beli so se takoj pobrali po nokavtu Domžalčanov. Od prvega naslova prvaka po letu 2018 jih loči le še največ 12 točk od 27 in samo čudež jim lahko prepreči končno zmagoslavje. Toda še nihče v tej sezoni ni tako zasenčil in v kot stisnil Ljubljančanov kot Celjani.