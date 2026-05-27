V Leipzigu padel 38 let star rekord, veselijo se Angleži

Crystal Palace je v Leipzigu osvojil prvo evropsko lovoriko v klubski zgodovini. Angleški klub je v finalu konferenčne lige premagal Rayo Vallecano z 1:0, ekipa Oliverja Glasnerja pa je postala prva po 38 letih, ki je celinsko lovoriko osvojila že ob prvem nastopu v evropskem tekmovanju.

Palace je začel odločneje. Ismaïla Sarr je imel priložnost v kazenskem prostoru, Daichi Kamada je po prekršku Pathéja Cissa ostal brez nevarnega prodora, najlepšo priložnost prvega polčasa pa je tik pred odmorom zapravil Tyrick Mitchell, ki je po podaji Adama Whartona z glavo meril mimo vrat. Rayo je opozoril nase prek Alexandreja Alemãa in Unaija Lópeza, a tudi Španci v prvem delu niso sprožili strela v okvir vrat.

Odločilni trenutek je prišel po odmoru. Florian Lejeune je najprej preprečil zadetek Jeana Philippa Matetaja, nekaj trenutkov pozneje pa je francoski napadalec vendarle zadel. Vratar Augusto Batalla je po strelu Whartona z roba kazenskega prostora žogo odbil, Mateta pa je iz bližine poskrbel za vodstvo in poznejšo zmago.

Navijači so slavili tudi v Londonu. Foto Henry Nicholls/AFP

Crystal Palace bi lahko prednost še povečal, saj je Yéremy Pino s prostega strela zadel obe vratnici, novo priložnost pa je imel tudi Mateta. Rayo je v končnici pritisnil, toda angleška obramba je zdržala. Glasner se tako od Crystal Palacea poslavlja s prvo evropsko lovoriko v zgodovini kluba, Rayo pa je sezono, v kateri je drugič nastopal v evropskih tekmovanjih, končal s porazom po devetih tekmah nepremaganosti.