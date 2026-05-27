  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

V Leipzigu padel 38 let star rekord, veselijo se Angleži

Nogometaši Crystal Palacea so z 1:0 v Leipzigu premagali Rayo Vallecano in postali prvaki konferenčne lige.
Jean-Philippe Mateta je dosegel edini gol na tekmi. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
Galerija
Jean-Philippe Mateta je dosegel edini gol na tekmi. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
Š. R.
27. 5. 2026 | 23:13
27. 5. 2026 | 23:19
1:59
A+A-

Crystal Palace je v Leipzigu osvojil prvo evropsko lovoriko v klubski zgodovini. Angleški klub je v finalu konferenčne lige premagal Rayo Vallecano z 1:0, ekipa Oliverja Glasnerja pa je postala prva po 38 letih, ki je celinsko lovoriko osvojila že ob prvem nastopu v evropskem tekmovanju.

image_alt
Velik skok za Danijela Šturma, igral bo v ligi prvakov

Palace je začel odločneje. Ismaïla Sarr je imel priložnost v kazenskem prostoru, Daichi Kamada je po prekršku Pathéja Cissa ostal brez nevarnega prodora, najlepšo priložnost prvega polčasa pa je tik pred odmorom zapravil Tyrick Mitchell, ki je po podaji Adama Whartona z glavo meril mimo vrat. Rayo je opozoril nase prek Alexandreja Alemãa in Unaija Lópeza, a tudi Španci v prvem delu niso sprožili strela v okvir vrat.

Odločilni trenutek je prišel po odmoru. Florian Lejeune je najprej preprečil zadetek Jeana Philippa Matetaja, nekaj trenutkov pozneje pa je francoski napadalec vendarle zadel. Vratar Augusto Batalla je po strelu Whartona z roba kazenskega prostora žogo odbil, Mateta pa je iz bližine poskrbel za vodstvo in poznejšo zmago.

Navijači so slavili tudi v Londonu. Foto Henry Nicholls/AFP
Navijači so slavili tudi v Londonu. Foto Henry Nicholls/AFP

Crystal Palace bi lahko prednost še povečal, saj je Yéremy Pino s prostega strela zadel obe vratnici, novo priložnost pa je imel tudi Mateta. Rayo je v končnici pritisnil, toda angleška obramba je zdržala. Glasner se tako od Crystal Palacea poslavlja s prvo evropsko lovoriko v zgodovini kluba, Rayo pa je sezono, v kateri je drugič nastopal v evropskih tekmovanjih, končal s porazom po devetih tekmah nepremaganosti.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Evropska in konferenčna liga

V Atenah je dišalo po velikem preobratu

V povratnih četrtfinalnih tekmah je celjski krvnik atenski AEK po hudi bitki ostal brez polfinal v konferenčni ligi. Na obzorju angleška slavja.
17. 4. 2026 | 07:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropska in konferenčna liga

Celjski krvniki so si polomili zobe v Madridu in Londonu

V prvih četrtfinalnih tekmah v evropski ligi brez zmagovalca v Portu in Bragi, v konferenčni ligi, kjer gostje niso zabili niti gola, potopa AEK in Fiorentine.
10. 4. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Nogomet
UEFA

Uefa je nagradila angleške klube

Arsenal je z včerajšnjo zmago proti Sportingu angleškim klubom zagotovil peto mesto v naslednji izvedbi lige prvakov. Lahko bi imeli celo sedem mest.
8. 4. 2026 | 11:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Imeniten polčas v Atenah premalo za podvig

Gola Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša vlila upanje Celjanom na veliki zasuk v gosteh pri AEK, a prednost slednjega s prve tekme je bila le prevelika.
19. 3. 2026 | 19:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pred pogajanji

Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

Pritisk manj premožnih držav članic, da je v predlaganem proračunu EU premalo denarja za kohezijo in kmetijstvo.
Peter Žerjavič 26. 5. 2026 | 18:33
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Uskladitev

Tik pred koncem mandata upokojencem višje pokojnine in poračun

Odhajajoča vlada je v zadnjem hipu po redni izvedla še izredno valorizacijo pokojnin, ki jih bodo upokojenci prejeli 29. maja.
Barbara Hočevar 27. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Ivo Vajgl: Ministrica Fajon bi morala izreči opomin veleposlaniku Zupančiču

Janez Janša naj bi od Anžeta Logarja zahteval, da predlog zakona o Skoku v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov.
Uroš Esih 27. 5. 2026 | 13:05
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Portorož

Soški prod na portoroški plaži: ali je to sploh dovoljeno?

Za nasutje soškega proda so imeli upravljavci plaže pozitivno mnenje varstvenikov narave in direkcije za vode.
Boris Šuligoj 27. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nevidna nakupna pot: kako UI spreminja pravila B2B prodaje

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Telefon kot orodje za vsebine, ne več le za fotografije

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vlaganja v zdravje

Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
27. 5. 2026 | 19:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
Gregor Knafelc 26. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več

Več iz teme

konferenčna ligaUefanogometRayo VallecanoCrystal Palace

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

V Leipzigu padel 38 let star rekord, veselijo se Angleži

Nogometaši Crystal Palacea so z 1:0 v Leipzigu premagali Rayo Vallecano in postali prvaki konferenčne lige.
27. 5. 2026 | 23:13
Preberite več
Šport  |  Drugo
OP Francije

Po koncertu žvižgov ima Đoković dovolj Francozov

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je oddal niz, a vseeno napredoval na peščenih igriščih Roland Garrosa.
27. 5. 2026 | 22:08
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Rešen pred žrtvovanjem

Podobnost s Trumpom ga je rešila pred ritualnim žrtvovanjem

Skoraj 700 kilogramov težko žival so že prodali za obredni zakol, a je minister za notranje zadeve Salahudin Ahmed odredil, da bivolu prizanesejo.
27. 5. 2026 | 21:06
Preberite več
Video
Šport  |  Rokomet
Vroč finale

Celjani z neverjetnim najstnikom Anžičem šokirali prvake

Celje Pivovarna Laško je na Kodeljevem premagalo Slovan in dobilo prvo finalno tekmo lige NLB. Naslov, že svojega 27., lahko potrdi v nedeljo v Zlatorogu.
Peter Zalokar 27. 5. 2026 | 20:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Ajdovce boli glava, odločala bo nedelja v Lendavi

Nogometaši Primorja in Nafte so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za mesto med prvoligaši v prihodnji sezoni remizirali brez golov.
27. 5. 2026 | 20:25
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Rešen pred žrtvovanjem

Podobnost s Trumpom ga je rešila pred ritualnim žrtvovanjem

Skoraj 700 kilogramov težko žival so že prodali za obredni zakol, a je minister za notranje zadeve Salahudin Ahmed odredil, da bivolu prizanesejo.
27. 5. 2026 | 21:06
Preberite več
Video
Šport  |  Rokomet
Vroč finale

Celjani z neverjetnim najstnikom Anžičem šokirali prvake

Celje Pivovarna Laško je na Kodeljevem premagalo Slovan in dobilo prvo finalno tekmo lige NLB. Naslov, že svojega 27., lahko potrdi v nedeljo v Zlatorogu.
Peter Zalokar 27. 5. 2026 | 20:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Ajdovce boli glava, odločala bo nedelja v Lendavi

Nogometaši Primorja in Nafte so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za mesto med prvoligaši v prihodnji sezoni remizirali brez golov.
27. 5. 2026 | 20:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

V Ljubljani se obeta pravi spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo