V Lendavi in Grosupljem že o prvoligaških načrtih

Uvodni nogometni ples v drugem delu sezone v 2. SNL bo že danes (15.00) pripadel jesenski prvakom iz Lendave, ki bodo na začasnem domačem igrišču v Odrancih gostili Velenjčane. Nafta je nesporni favorit za vrnitev v prvoligaško družbo, glavno vprašanje pred nadaljevanjem sezone pa je naslednje: ali lahko prvi izzivalec grosupeljsko Brinje ogrozi prekmurskega tekmeca na madžarski denarni pogon?

Lendavčani so imeli zaradi upravljavskih povezav s hrvaškim prvoligašem v krizi Osijekom nekaj zapletov, saj so madžarski lastniki razmišljali o selitvi trenerja Joszefa Boszika v Slavonijo. Tam je direktorski položaj zasedla Alexandra Vegh, hči predsednika Nafte Gaborja Vegha. Obstanek 38-letnega strokovnjaka, vnuka enega od najslovitejših madžarskih nogometašev v zgodovini, je razblinil neznanke in tudi ambicije: za Nafto je edini cilj preboj v 1. SNL.