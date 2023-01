Evropski velikani na tleh, Vombergar pa v Argentini leti visoko

V nadaljevanju preberite:

Tretjič v zgodovini se lahko v Argentini pohvalijo, da so dežela svetovnih nogometnih prvakov. Medtem ko se je že začelo odštevanje do naslednjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026, so argentinske zelenice spet zavzeli najboljši klubi v državi. Andres Vombergar je v dresu San Lorenza nadaljeval tam, kjer je sklenil minulo sezono – kot strelec za zmago, po kateri si nekdanji član ljubljanske Olimpije želi še več.