PREMIUM   D+   |   Nogomet

V Ljubljani se obeta šov, Šeško vs. Lewandowski, Isak in Gyökeres?

Slovenska reprezentanca bo danes v Bruslju dobila tekmece v novi sezoni lige narodov. Priložnost za dvig forme pred eurom 2028.
Slovenci bodo dobili nasprotnike za tekmovalno jesen, žreb pričakujejo v 3. bobnu. Foto Leon Vidic
Slovenci bodo dobili nasprotnike za tekmovalno jesen, žreb pričakujejo v 3. bobnu. Foto Leon Vidic
Nejc Grilc
12. 2. 2026 | 05:00
5:09
Reprezentančno nogometno mrtvilo bo danes popestril 1000 kilometrov oddaljen kongres Uefe, v Bruslju bo slovenska izbrana vrsta dobila tudi tekmece za novo sezono lige narodov, ki bo potekala jeseni in spomladi prihodnje leto. Zasedba Boštjana Cesarja nasprotnike pričakuje v tretjem bobnu, atraktiven žreb z zvezdniškimi in zahtevnimi tekmeci bi bil prej dobra kot slaba novica za Slovenijo. Bolj kot rezultat v ligi narodov štejejo izkušnje, te pa so najbolj dragocene v dvobojih z uglednimi evropskimi reprezentancami.

Slovenijo je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pestila kronična neučinkovitost napadalcev, ki v zadnjem obdobju dvigujejo ceno na mednarodnem tržišču. V prvi vrsti to velja za Žana Vipotnika, najbolj vroče ime druge angleške lige, ki se po finančni moči in medijski izpostavljenosti lahko kosa z večino evropskih prvoligaških tekmovanj. Če bo nadaljeval z izvrstnim ritmom doseganja golov, trenutno je že pri številki 15, ga še pred jesenskim reprezentančnim izzivom čaka milijonski prestop, morda ob bok Benjaminu Šeško med angleško elito.

liga narodovSlovenska nogometna reprezentancanogometBoštjan Cesarkongres UefeUefažrebBenjamin ŠeškoŽan Vipotnik

