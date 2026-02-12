V Ljubljani se obeta šov, Šeško vs. Lewandowski, Isak in Gyökeres?

Reprezentančno nogometno mrtvilo bo danes popestril 1000 kilometrov oddaljen kongres Uefe, v Bruslju bo slovenska izbrana vrsta dobila tudi tekmece za novo sezono lige narodov, ki bo potekala jeseni in spomladi prihodnje leto. Zasedba Boštjana Cesarja nasprotnike pričakuje v tretjem bobnu, atraktiven žreb z zvezdniškimi in zahtevnimi tekmeci bi bil prej dobra kot slaba novica za Slovenijo. Bolj kot rezultat v ligi narodov štejejo izkušnje, te pa so najbolj dragocene v dvobojih z uglednimi evropskimi reprezentancami.

Slovenijo je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pestila kronična neučinkovitost napadalcev, ki v zadnjem obdobju dvigujejo ceno na mednarodnem tržišču. V prvi vrsti to velja za Žana Vipotnika, najbolj vroče ime druge angleške lige, ki se po finančni moči in medijski izpostavljenosti lahko kosa z večino evropskih prvoligaških tekmovanj. Če bo nadaljeval z izvrstnim ritmom doseganja golov, trenutno je že pri številki 15, ga še pred jesenskim reprezentančnim izzivom čaka milijonski prestop, morda ob bok Benjaminu Šeško med angleško elito.