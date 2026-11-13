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Nogomet

V Ljudskem vrtu to ne pije vode, tukaj se živi za nogomet

Slovenski selektor po remiju s Švico o taktičnem načrtu, tehničnih napakah in gostovanju v Skopju, kjer bo moral sestaviti obrambo brez Bijola.
Boštjan Cesar je bil zadovoljen z osvojeno točko. Foto Borut Zivulovic/Reuters
Galerija
Boštjan Cesar je bil zadovoljen z osvojeno točko. Foto Borut Zivulovic/Reuters
Nejc Grilc
13. 11. 2026 | 23:49
13. 11. 2026 | 23:52
4:55
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Točka proti Švici je Boštjanu Cesarju prinesla zadovoljstvo, a tudi nekaj jasnih nalog, ki jih bo v prihodnjih tekmah - zadnja v letu bo na vrsti v ponedeljek zvečer v Skopju -, ki jih želi izboljšati. Slovenija je v Ljudskem vrtu zaprla poti do svojih vrat, v drugem polčasu pa pokazala več poguma z žogo. Prav pri tem selektor ne namerava popuščati. »Da bi se samo branili in po naključju dosegli gol, pri meni ne pije vode,« je poudaril po mariborskem remiju.

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V Ljudskem vrtu to ne pije vode, tukaj se živi za nogomet

Boljša podoba v nadaljevanju po njegovih besedah ni naključje. »Samo od sebe ne pride nič, delamo na treningih. Ko sem postal selektor, sem si pogledal veliko zadnjih tekem pred svojim prihodom. Fantje so prejemali veliko golov in s tem nisem bil zadovoljen. Je pa res, da vztrajam tudi pri tem, da igramo, da si upamo igrati. Pri tem bom vztrajal. Tudi fantom sem povedal, s čim sem bil zelo zadovoljen in na kaj sem bil ponosen. Pri stvareh, ki jih lahko opravimo bolje, pa bom še naprej zahteven.«

Po tekmi je bil tokrat bolj miren in zadovoljen tudi Murat Yakin. Foto Borut Zivulovic/Reuters
Po tekmi je bil tokrat bolj miren in zadovoljen tudi Murat Yakin. Foto Borut Zivulovic/Reuters

»Vipi je bil spredaj zadolžen, da zapre njihovega zadnjega veznega igralca, da bi več igrala osrednja branilca, mi pa bi šli s Šturmom in Matkom višje. Ko so prebili naš pritisk, sta morala tudi oba zadnja vezna igralca izstopati proti osrednjima branilcema. To nam je uspevalo. V fazi napada sem zelo zadovoljen s tem, kako smo v drugem polčasu prihajali iz obrambe in si upali igrati. Je pa bilo nekaj več tehničnih napak, tudi zato, ker je bila Švica zelo agresivna,« je pojasnil, kakšen je bil taktični načrt na tekmi.

Prav napake pri sprejemih in podajah so Cesarja večkrat razburile ob igrišču. Priznal je, da jih je bilo preveč, del težav pa pripisal pritisku tekmeca in hitri podlagi v Ljudskem vrtu. »Na zadnji tekmi smo igrali na res visoki ravni. Razumljivo je, da javnost in novinarji pričakujejo veliko, tudi jaz pričakujem. Toda tekmi sta bili povsem drugačni. Švica je razred zase. Tehničnih napak je bilo zagotovo preveč. Dolgo nismo igrali na tem štadionu, igrišče je fenomenalno, zaradi hibridne podlage izjemno hitro. Ko smo želeli odigrati več, so bili Švicarji že zelo blizu. Ko si ves čas pod pritiskom, je tudi zbranost slabša. Na naslednji tekmi moramo biti pri tem boljši.«

V obrambi sta priložnost dobila Srđan Kuzmić in Žan Zaletel, spremenjena zadnja vrsta pa je zdržala švicarske nalete. »Oba poznam že dolgo in ju spremljam v klubih, oba napredujeta. Zelo sem vesel, da smo v Zaletelu dobili novega igralca v obrambi. To je tudi dokaz, da jima drugi fantje pomagajo, da sta se hitro vključila in da sta z glavo pri stvari,« je ocenil selektor. Zadovoljen je bil tudi z branjenjem prekinitev: »V obrambi smo bili zelo živi. V Švici smo prejeli gol po prekinitvi, iz druge žoge. Tokrat po prvem kotu, ko so bili bolje postavljeni od nas, niso več imeli priložnosti za gol. V napadu pa si želim, da bi tudi iz prekinitve zadeli.«

FOTO: Jure Makovec/AFP
FOTO: Jure Makovec/AFP

Za podporo se je zahvalil mariborskim tribunam. »Že ko smo prišli na igrišče, ob himni, je bilo vzdušje fenomenalno. Maribor živi za nogomet, navijači so bili naš dvanajsti igralec. To fantom ogromno pomeni. Tudi ko smo trpeli, so bili z nami. Tako se navija za Slovenijo.«

V Skopju bo moral sestaviti obrambo brez kaznovanega Jake Bijola, napovedal je še nekaj sprememb v začetni postavi. »Jaka je vodja obrambe in že vrsto let igra na zelo visoki ravni. Imamo pa tudi druge kakovostne igralce in verjamem, da ga bodo dobro nadomestili.« Pomanjkanja motivacije ne bo dovolil: »Fantje so bili že po tekmi z mislimi pri naslednji. Zdaj se morajo spočiti, narediti moramo vse za regeneracijo. Moramo biti pravi, ker nas čaka težka tekma. Makedonija nima točk, a je neugodna, če ji dovoliš, da se razigra.«

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